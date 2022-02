Anna van der Breggen is ploegleidster: "Uitzoeken hoe goed Kopecky zich als klimster ontwikkelt"

De Nederlandse won in haar carrière onder meer 7 keer de Waalse Pijl, 2 keer Luik-Bastenaken-Luik, 1 keer de Ronde van Vlaanderen, 4 keer de Giro, 3 wereldtitels (2x op de weg, 1x in het tijdrijden) en een olympische titel op de weg. "Met de kennis die ik als renster heb opgedaan, wil ik de ploeg nu zo goed mogelijk maken", zegt Van der Breggen. "We willen Lotte ook beter maken waarin ze zelf beter wil worden."

Het wordt een leuke zoektocht voor Lotte om te zien of ze ook kan meedoen voor een eindzege in rittenkoersen

Op welke vlakken wil SD Worx de Belgische kampioene beter maken?

"Lotte is een allroundrenster. Haar sprint is natuurlijk heel goed. Dat moet ze blijven ontwikkelen."

"Maar Lotte kan meer dan dat. Dat hebben hebben we gezien in de Strade Bianche en in de Giro. "

"We willen uitzoeken hoe goed ze zich kan ontwikkelen als klimster en of ze kan meedoen voor algemene klassementen in rittenkoersen. Dat is een heel leuke zoektocht, ook voor Lotte zelf."

"Daarnaast is Lotte ook top op de piste. Door al die talenten is ze een van de beste rensters."