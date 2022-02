Lotte Kopecky zit bij topteam: "Als ik de Ronde win, rijd ik daarna met plezier in dienst"

Vanaf dit jaar is Lotte Kopecky ploeggenote van Chantal Blaak, Demi Vollering, Ashleigh Moolman en Marlen Reusser.



Veel grote namen samen bij SD Worx. "We zullen inderdaad vaak aan de start staan met meerdere kanshebbers. De sleutel tot succes is om het elkaar te gunnen", benadrukt Kopecky.

Kopecky was het de voorbije jaren gewoon dat ze de enige kopvrouw was. "Maar voor mij hoeft dat niet. Met meerdere kopvrouwen zullen we de druk wat kunnen weghouden bij mij."





"Er zullen natuurlijk situaties zijn waarin ik mijn persoonlijke doelstellingen niet zal kunnen nastreven. Maar met de ploeg winnen is ook heel erg mooi."



"Als ik, bijvoorbeeld, de Ronde van Vlaanderen zou winnen, dan rijd ik in alle andere koersen met plezier in dienst."