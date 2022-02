Vandenbempt: "In de telraammatchen van de 1/8e finales voorspel ik 20 goals"

Wanneer wint Pep Guardiola met Manchester City de Champions League? In een zoveelste poging ligt dit jaar Sporting uit Lissabon als hindernis op de weg.

Sporting is momenteel de nummer twee in Portugal, een land met twee clubs in de 1/8e finales, maar toch lijken de Portugezen niet meer dan een kiezelsteentje op de weg van City.

"Voor City is dit nog een voorrondematch", vindt Peter Vandenbempt." City heeft in de Premier League sinds eind oktober niet meer verloren. Ze hebben PSG van het kastje naar de muur gespeeld in de groepsfase. Club Brugge deed ook werkelijk alles om het ze moeilijk te maken, maar ze speelden zo goed."

Of moet Sporting hopen op een vreemde beslissing van City-trainer Pep Guardiola, zoals ook Lyon en Tottenham eerder goed uitkwam?

"Nee, hij doet het elk jaar in een latere fase van het toernooi en aangezien hij het vorig jaar pas deed in de finale tegen Chelsea, kunnen we vermoeden dat hij het nu misschien is afgeleerd."