Aster en Peter: "Real is wisselvallig en PSG heeft geen chemie, maar wel Mbappé"

Wie van voetbal houdt, heeft zijn agenda dinsdag- en woensdagavond vrij gehouden. Morgen om 21 u. herbegint de Champions League met een kraker tussen PSG en Real Madrid in de 1/8e finales. Overmorgen is er Inter tegen Liverpool. In onze podcast De Tribune blikken Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana vooruit.

De grote reünie

Beginnen doen de 1/8e finales van de Champions League met een clash dinsdagavond al. Het Parc des Princes doet zijn naam alle eer aan als decor voor een "reünie" van een pak prinsen van het voetbal. Vooral bij de thuisploeg lopen heel wat spelers rond die ze in Madrid nog kennen. Te beginnen natuurlijk met Sergio Ramos (16 jaar Real), al wordt verwacht dat hij de strijd tegen de tijd om topfit te raken voor een basisplaats zal verliezen. Ook Keylor Navas, Achraf Hakimi en Angel Di Maria stonden ooit onder contract in Madrid en Lionel Messi en Neymar zijn eveneens geen onbekenden in Madrid natuurlijk. Die laatste speelde door een blessure al wel twee maanden geen wedstrijd meer. Omgekeerd is Parijs bekend terrein voor trainer Carlo Ancelotti (2011-2013) en voor Ferland Mendy, die er tot zijn 17e in de jeugd rondliep. De hele geruchtenmolen over een transfer van Kylian Mbappé kruidt de confrontatie natuurlijk nog wat meer. En dan zwijgen we over het Parijse geflirt in het verleden met Hazard, Camavinga, Benzema en Vinicius.



Door zich zo op te winden over de loting, heeft Real de indruk gewekt dat ze PSG te moeilijk vinden. Peter Vandenbempt

De talisman van Real: Daniel Carvajal

"Het grappige aan dit duel, vind ik, is dat Real zich al een beetje gewonnen heeft gegeven door furieus te reageren op de uitslag van de tweede loting", herinnert Peter Vandenbempt zich de chaotisch loting voor de 1/8e finales. "Eerst mocht Real tegen Benfica en dat vonden ze in Madrid wel een goed idee. Bij de tweede poging werd het PSG." "Door zich zo op te winden heeft Real minstens de schijn gewekt dat ze PSG te moeilijk vinden. En als het niet deze selectie van Real zou zijn, zou ik voorspellen dat PSG met 100 procent zekerheid doorstoot", is de eerste voorspelling van Peter Vandenbempt voor de 1/8e finales. "Real is wisselvallig en redelijk kwetsbaar, maar iemand fluisterde me in dat Real sinds augustus 2020 niet meer heeft verloren sinds Daniel Carvajal in de basis stond. En die zal starten. Ancelotti heeft beseft dat hij met zijn oudere middenveld geen druk kan zetten." "Dus hij laat de ploeg wat inzakken en speelt countervoetbal, al is dat dan weer een karikatuur, maar ze kunnen slechte matchen wel nog altijd winnen." "De grootste belediging die Real de laatste tijd gekregen heeft, is dat Diego Simeone (trainer van Atletico Madrid) gezegd heeft dat hij houdt van het voetbal van Real."

PSG had al uitgeschakeld kunnen zijn in de groepsfase. Peter Vandenbempt

Geen chemie in Parijs, maar wel levenslijn Mbappé

Voor Peter Vandenbempt is PSG favoriet tegen Real. Daarmee heeft hij niet gezegd dat ze ook (mede)favoriet zijn voor de eindzege. Nog voor de groepsfase voorspelde hij dat ze de Champions League niet zouden winnen. "En daar ben ik nu nog meer van overtuigd dan toen."

"PSG heeft twee keer voetballes gekregen van Manchester City in de groepsfase. Ja ze wonnen het eerste duel, maar wie de match zag, weet dat het resultaat een compleet verkeerde weergave van de realiteit was." "Ook tegen Leipzig hebben ze twee keer alle kleuren van de regenboog gezien. Ze hadden al uitgeschakeld kunnen zijn." "Het zit helemaal verkeerd in Parijs en er is het gebrek aan chemie met trainer Pochettino, die schijnbaar zijn koffers al in de hand heeft om naar Manchester United te gaan." "Maar daar staat tegenover dat ze met Mbappé een soort levenslijn hebben. Hij zit in februari al aan 20 goals en 16 assists. En voor alle duidelijkheid: bij momenten kunnen ze fénomenaal voetballen. Maar het kan vriezen en dooien in Parijs."

Goed nieuws voor Neymar: Rio carnaval valt tussen heen- en terugmatch

Kopzorgen over geblesseerde spelers zullen zowel in Madrid als Parijs fans naar hun hoofd doen grijpen. Karim Benzema viel uit op 23 januari en is van levensbelang voor de Madrilenen. Parijs heeft het zorgenkind Neymar, die niet verder komt dan 45 procent van de totaal mogelijk gespeelde tijd voor PSG in de Champions League en Ligue 1. "Ik lees dat Neymar toch absoluut wil spelen, wat een beetje vreemd is, want eind februari en begin maart is het carnaval in Brazilië. Het goede nieuws is dat carnaval in Rio net tussen de heen- en terugmatch valt." De return is op 9 maart.

Inter dat Barella en Bastoni moet missen, is een serieuze aderlating. Aster Nzeyimana

"Liverpool is met voorsprong favoriet tegen Inter"

Op woensdag is de meest in het oog springende affiche het duel tussen Inter en Liverpool. Inter staat 2e in Italië op 1 punt van Milan en valt niet te onderschatten. Een statistiek zegt veel: de Milanezen staan pas voor het eerst in 10 jaar opnieuw in de 1/8e finales. "Wij dachten met een Belgische bril dat Inter heel erg afhankelijk was van Lukaku, maar Dzeko heeft zichzelf heruitgevonden, Calhanoglu is echt een aanwinst en Brozovic vind ik een heel goede regelaar" zegt Aster Nzyimana." Dus er was echt wel meer dan Lukaku en Conte bij Inter." "Ze missen wel middenvelder Barella en verdediger Bastoni, de beste achterin. Dat zijn twee serieuze aderlatingen."

Liverpool behoorde samen met Ajax en Bayern tot de clubs die 18 op 18 haalde in de groepsfase. Jürgen Klopp loofde recent zijn selectie als de "beste" die hij in Noord-Engeland al heeft gedaan. Daarmee wees hij vooral op de breedte van zijn spelerskern. "Liverpool is met voorsprong favoriet", vindt Nzeyimana. "Salah en Mané zullen wel fit geraken na de Afrika Cup en de breedte van de kern bleek al in wedstrijden tijdens hun afwezigheid. Plus ze hebben de Colombiaan Luis Diaz gehaald."