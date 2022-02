Strafvermindering voor Storm: geen twee, maar een speeldag effectieve schorsing

Nikola Storm kreeg na interventie van de VAR in de match tegen Beerschot een rode kaart onder de neus geduwd. Dinsdag kreeg hij te horen dat hij daarvoor drie speeldagen schorsing kreeg, waarvan twee speeldagen effectief. Plus een boete van 2.500 euro.

KV Mechelen ging in hoger beroep tegen de straf van het Disciplinaire Comité en krijgt deels gelijk. De straf voor Storm is herleid tot drie speeldagen schorsing waarvan 1 effectief en een boete van 2.000 euro.

Gelet op het uitzonderlijk blanco strafblaad van de speler, die al lang actief is in de Belgische competitie (sinds 2013) en waarbij hij in meer dan 240 wedstrijden nooit rechtstreeks of onrechtstreeks werd uitgesloten, kan het grootste deel van de sanctie met uitstel worden opgelegd", klinkt het in de motivering.

De schorsing gaat vanaf vrijdag in, waardoor Storm enkel het competitieduel van zaterdag tegen KV Oostende moet missen.