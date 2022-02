KV Mechelen telt radeloos Beerschot in halfuur uit, Storm primus en pineut

KV Mechelen - Beerschot in een notendop:

Voor KV Mechelen is het al de vierde overwinning op een rij tegen Beerschot. Een jaar geleden versloeg het Beerschot op enkele dagen 2 keer, eerst in de 1/8e finales van de beker en nadien in de competitie. Ook in de heenronde van dit seizoen trok KVM aan het langste eind.

KV Mechelen klaart de klus in 30 minuten

3-0 na amper een halfuur wedstrijd, de moed zou je voor minder in de schoenen zinken. Ook op het veld van KV Mechelen wist Beerschot al snel hoe laat het was. Storm opende na 10 minuten de debatten, op een lange bal van Schoofs maakte de Mechelse topschutter het ijskoud af: 1-0.



De wedstrijd was nog geen 20 minuten ver toen een alweer ontstellend zwak Beerschot een nieuwe opdoffer moest incasseren. Na een knap opgebouwde aanval bracht Shved de bal goed voor doel en daar mocht Cuypers ongehinderd de 2-0 binnenkoppen.



10 minuten later waren de rollen omgekeerd. Na een slim hakje van Cuypers haalde Shved knap uit, maar met een al even fraaie redding voorkwam Biebauw de 3-0. Voor even toch, want nog voor het halfuur pikte Storm zijn tweede goal mee. Naar binnen snijden en uithalen, bij Beerschot stonden ze erbij en keken ze ernaar.



KV Mechelen dolde met de bezoekers en ging op zoek naar een 4e goal. Mrabti was er dicht bij, maar kwam net te laat om een strakke voorzet van Storm in doel te werken. Vanlerberghe trof na een corner wél raak op een afvallende bal. Na tussenkomst van de VAR werd zijn treffer evenwel afgekeurd voor voorafgaand buitenspel.