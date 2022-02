Rode lantaarn Beerschot schuift coach Javier Torrente aan de kant

De stoel van de 52-jarige Argentijn was al even aan het wankelen, maar de 3-2-nederlaag tegen KV Mechelen duwde Torrente helemaal onderuit. Met nog 8 matchen op de kalender neemt Beerschot afscheid van Javier Torrente en zijn assistent Diego Torrente.

"De club wil Javier en Diego Torrente bedanken voor hun inzet en professionaliteit in de afgelopen periode en wenst hen beiden veel succes in hun verdere carrière", klinkt het bij de club.



Na een dramatische 1 op 24 en het ontslag van Peter Maes legde Beerschot zijn lot handen van Torrente. De Argentijn, die veel ervaring opdeed als assistent van Marcelo Bielsa, moest de hekkensluiter reanimeren. Maar onder Torrente kon Beerschot amper 12 punten pakken in 17 matchen.

Net voor de jaarwisseling leek het al einde verhaal voor Torrente na de pijnlijke 0-7-nederlaag tegen Anderlecht, maar Beerschot bevestigde het vertrouwen in zijn coach. "Het zijn de mensen die het best geplaatst zijn om ons naar het behoud te brengen", zei voorzitter Francis Vrancken.

Ruim een maand later is dat niet meer het geval. Greg Vanderidt, die in september nog Rupel Boom verliet om assistent te worden van Torrente, krijgt het vertrouwen als hoofdcoach.

"Hij zal met de huidige technische staf de volgende wedstrijden voorbereiden. In de komende weken zal de club alle pistes bekijken naar het komende seizoen toe", besluit de club.