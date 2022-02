AA Gent doorbreekt stilte, laatste waarschuwing voor Mboyo en Schepens

Mboyo kwam vorige maand in het nieuws, nadat hij een nachtje in de cel had moeten doorbrengen na een ruzie met geweld tegenover zijn partner. Schepens legde eind januari een positieve ademtest af, nadat hij 4 auto's had geramd in Wetteren.



Rond beide zaken bleef het stil bij Gent, tot nu. Het bestuur richtte zich rechtstreeks tot supporters, sponsors en business partners: "De manier waarop de club in beeld kwam in die persberichten, heeft ons geraakt. We willen een club zijn die respect, integriteit en openheid uitstraalt."





"We willen ook een club zijn die sportief hoog scoort en financieel gezond is."



De club van voorzitter Ivan De Witte slaat mea culpa: "We begrijpen dat er een minder positieve perceptie is ontstaan en willen reageren met een aantal antwoorden op korte en langere termijn."