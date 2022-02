Het gaat om veel meer dan die gemiste kans: hoe een noodspits uitgroeide tot schietschijf van KAA Gent

Woensdagavond in de Ghelamco Arena. In minuut 52 valt een rebound via de lat perfect voor Darko Lemajic. De spits blikt even naar het lege doel, controleert de bal met de borst en schiet vervolgens hoog over en naast.

Meteen rolt er een striemend fluitconcert van de tribunes, de verwensingen vliegen de Serviër rond de oren. Bij zijn wissel 11 minuten later gaan de decibels nog wat meer de hoogte in.

Achteraf zet trainer Hein Vanhaezebrouck, die het ook vooraf al opnam voor Lemajic, zijn speler uit de wind: “Ik vind dat boegeroep door het eigen publiek heel jammer. Met Lemajic hadden we tenminste nog kansen, zonder hem kregen we er nul. Ik vond die mogelijkheid van Tissoudali zelfs makkelijker.”

Zoektocht naar een spits

Alleen gaat het verhaal van Lemajic veel verder terug dan de bekermatch tegen Club. Tot de warme transferzomer van 2021.

Onverwacht laat - op 17 augustus - kan Roman Jaremtsjoek zijn uitstekende seizoen verzilveren met een transfer naar Benfica. AA Gent moet op zoek naar een vervanger en haalt een lange lijst met targets boven.



Dat is nodig, want er zijn twijfels rond de fitheid van voormalig kampioenenmaker Laurent Depoitre. Voorts heeft KAA Gent enkel Tarik Tissoudali en Gianni Bruno voorin lopen - toch twee compleet andere profielen.

De zoektocht verloopt moeizaam. Het dure doelwit Ludovic Ajorque van Straatsburg kan niet overtuigd worden. Naast de handtekening van OHL-spits Thomas Henry grijpen de Buffalo’s eveneens - Vanhaezebrouck was sowieso geen voorstander. Ook oude bekende Kalifa Coulibaly ziet een terugkeer niet zitten.

Wie blijft er nog over?



Wel, een spits die enkele weken eerder Hein Vanhaezebrouck charmeerde: Darko Lemajic. De boomlange Serviër had in het Europese duel met Riga FC gescoord tegen de Buffalo’s en leverde - vooral in de heenmatch - een degelijke prestatie af.

Perceptieprobleem

De verrassende deal is snel beklonken, maar heeft meteen de perceptie tegen van de Gentse achterban.

Waarom heb je een scouting als je uiteindelijk terechtkomt bij een 28-jarige spits die toevallig scoorde tegen je club en nooit buiten Servië en Letland speelde? Ook intern zijn er twijfels bij de komst van de spits. Vanhaezebrouck verdedigt de transfer, die er kwam op zijn aangeven, evenwel: “Wij hebben die gast ontdekt in de Europese matchen vóór Riga tegen ons uitkwam. Mijn verdedigers hebben veel problemen met hem gehad, ook al blijkt dat allemaal niet uit de cijfers.”

Die spreken inderdaad allerminst in het voordeel van Lemajic. Een geavanceerd datasysteem, gebruikt door scouts en makelaars, schat het niveau van Lemajic als compleet onvoldoende in. Van de huidige Gent-kern scoorde enkel de 19-jarige belofte Wouter George lager.



De scoutsingscijfers van Darko Lemajic waren allerminst veelbelovend.

Dat KAA Gent op de slotdag nog uitpakt met de gecontesteerde transfer van Ilombe Mboyo bevestigt bij de achterban het beeld van een ondoordacht sportief beleid dat rekent op een beperkt kransje makelaars.

Twee maanden later zou sportief manager Tim Matthys naar Anderlecht trekken door een gebrek aan invloed vanuit de Gentse scouting.

Concurrentie stelt teleur

Het stormpje rond Lemajic gaat in eerste instantie wel wat liggen.

Oké, de targetspits heeft duidelijk niet de basiskwaliteiten van een spits voor een G5-ploeg, maar hij scoort midden december wel een belangrijke winnende treffer op bezoek bij Flora Tallinn. En schenkt kort daarna de Buffalo’s ook nog eens een driepunter tegen Cercle Brugge als invaller.

Dat laatste was ook zijn status, benadrukken insiders. Lemajic is naar Gent gehaald als breekijzer dat in het slotkwartier matchen moet openbreken, allerminst als een basispion.

Dat hij afgelopen week tóch aan de aftrap verscheen, kwam vooral door zaken buiten zijn eigen wil om. Zoals concurrenten die de verwachtingen niet inlosten.

Zomeraanwinsten Vakoun Bayo en Gianni Bruno - wél gehaald als potentiële titularis - grepen op geen enkel moment hun kans. Van Ilombe Mboyo is er zelfs geen spoor meer in de selectie. En ook cruciale schakel Laurent Depoitre was out met een blessure.

Omdat KAA Gent tot frustratie van de fans geen andere spits haalde tijdens de wintermercato was Lemajic plots de last man standing.

Gebrek aan communicatie

Voor de supporters, die steeds vaker wegblijven uit de Ghelamco Arena, staat Lemajic bijgevolg symbool voor de gefaalde zoektocht naar een broodnodige spits. Zeker nu de Buffalo’s zoveel kansen creëren, maar nauwelijks scoren.

“Ik heb het gevoel dat de fans Darko als mikpunt pakken voor veel andere dingen”, merkte Vanhaezebrouck vrijdagmiddag ook op.

Er zijn namelijk nog heel wat zaken die op de lever liggen van de fans van KAA Gent. Eind 2020 uitte een supporterscollectief zijn onvrede over de gang van zaken in een snoeiharde open brief gericht aan het bestuur - lees: Michel Louwagie en Ivan De Witte. Die verzamelde bijna 3.000 handtekeningen.

Ruim een jaar later sluimert de onenigheid nog steeds, ondanks de plannen voor de oprichting van een supportersraad.

Vorige maand bijvoorbeeld stuurde supporter en singer-songwriter Frederik Sioen nog een kritische tweet de wereld in. “Na 13 jaar als abonnee was ik eerder dit seizoen al afgehaakt. Voornamelijk door de gebrekkige communicatie met de supporters.”

Als er zoveel vragen leven over de toekomst van de club, de opvolging van het bestuur en het gevoerde transferbeleid, dan is er meer nodig dan een mooi gemaakt clipje. Supporter Frederik Sioen