"Gelukkig winnen we nog, anders ging het enkel over die bizarre goal"

Bekijk de bizarre goal van Smith Rowe

"Ik heb nog nooit zoiets bizars gezien"

Voor wie de video hierboven niet heeft gezien, even de feiten op een rijtje: op een hoekschop van Arsenal gaat United-doelman De Gea neer na een contact met zijn eigen ploegmaat Fred.

De bal wordt half weggewerkt en enkele seconden later ligt de bal in doel na een schot van Smith Rowe. Ref Atkinson had De Gea niet zien liggen en kon het spel niet stilleggen of de goal afkeuren. De VAR bekeek de beelden en keurde de goal ook goed.

"Ik heb nog nooit zoiets bizars gezien", zegt Mark Clattenburg, ex-scheidsrechter in de Premier League. "De ref kon niets doen. Hij had De Gea niet zien neergaan en kon volgens de nieuwe regels ook niet fluiten voor de bal in over de lijn ging."

De spelers van Manchester United belaagden meteen de ref en ook na de match vond United-verdediger Harry Maguire dat de goal afgekeurd had moeten worden.

Op de persconferentie achteraf loste Michael Carrick, na zijn laatste match als interim-coach, het mooi op. "Gelukkig winnen we die wedstrijd en moet ik er niet te veel over vertellen. Anders hadden we hier de hele nacht enkel over die bizarre goal moeten praten."