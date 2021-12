BEKIJK: Ronaldo wist met goals nummer 800 en 801(!) bizarre treffer Arsenal uit

De kraker tegen Arsenal was officieus de eerste match van interim-manager Ralf Rangnick, maar de Duitser moest toekijken vanuit de tribunes omdat de administratieve rompslomp nog niet was afgerond.

Fernandes stelde orde op zaken:

Cristiano Ronaldo bereikt mijlpaal

Na de goal van Fernandes moest Cristiano Ronaldo wel zijn voorbeeld volgen. De 36-jarige steraanvaller spoelde de teleurstelling van zijn 6e plaats in de verkiezing van de Gouden Bal door met een grote mijlpaal.

Eerste knalde hij de voorzet van Marcus Rashford binnen, daarna bleef hij ook nog eens koelbloedig vanaf de stip. Goed voor zijn 800e en 801e doelpunt uit zijn carrière.

De Portugees was al even voorbij Pelé (765 goals), maar is nu ook de eerste speler die de kaap van 800 doelpunten rondt. Met zijn recordcijfers hielp hij Manchester United aan een broodnodige overwinning. Het begin van een nieuwe start onder Rangnick? De interim-manager heeft alvast één visitekaartje in zijn handen geduwd gekregen.