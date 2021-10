Na Scifo moeten ook de broers Mpenza Moeskroen verlaten

Scifo kreeg donderdag zijn C4 op zijn bord na een 2 op 21 in de competitie. Een nederlaag in een oefenmatch tegen eerstenationaler Mandel United was de druppel.

Moeskroen wilde met Scifo en de 2 broers Mpenza aanknopen met het triomfantelijke verleden van de club. De 2 boegbeelden kwamen in juni bij de club, maar enkele maanden later kende het mooie verhaal een abrupt einde.

De trainerswissel leverde geen effect op: gisteren verloor Moeskroen met 3-0 in Lommel. "Een nieuw debacle", noemt de club het in een persbericht. En het is meteen ook de uitleg waarom Mbo Mpenza mag gaan.

"De voormalige Rode Duivel kwam op de club aan met de bedoeling een competitieve groep en staf samen te stellen, maar hij kon niet voldoen aan de verwachtingen van de directie. Gezien de resultaten moest de directie ingrijpen." Ook broer Emile, die bij de staf van Scifo zat, kreeg zijn ontslagbrief.



Philippe Saint-Jean krijgt de verantwoordelijkheid om een nieuw project op de rails te zetten. Hij mag een nieuwe staf samenstellen. Saint-Jean blijft ook zijn opleidingswerk bij de club vervullen.