Enkele dagen voor Parijs-Roubaix wordt er nog flink geschrobd op de kasseien

Gisteren dook al een foto op van een schoongeveegd Bos van Wallers, maar ook op de andere stroken zijn vrijwilligers nog hard aan het werk om het onkruid tussen de kasseien uit te schrobben.



"De koersomstandigheden zijn anders in oktober", zegt wedstrijddirecteur Thierry Gouvenou aan Sporza. "Er is nu meer onkruid tussen de kasseien, waardoor er ook meer werk nodig is om de stroken te onderhouden."



Parijs-Roubaix wordt normaal gezien in het voorjaar gereden. "In april kom je uit de winter en hebben de planten nog niet de kans gekregen om te groeien. Dan is het veel eenvoudiger om alles klaar te maken."