Tom Steels: "Parijs-Roubaix in de regen is een levensgevaarlijke wedstrijd"

"Na 3 à 4 stroken zal een klein peloton overblijven"

We hebben er 2,5 jaar moeten op wachten, maar dit weekend is het zover. Dan kunnen we eindelijk weer genieten van spektakel op de stenen van Parijs-Roubaix.



"De kasseien zullen er zondag anders bij liggen dan in het voorjaar. Er wordt regen voorspeld, het zal dus een heel speciale editie worden", zegt Tom Steels in De Tribune.



"Ik heb zelf 2 keer Parijs-Roubaix gereden in de regen. Voor de wedstrijd hingen er al pleisters op mijn ellebogen en heupen, omdat je 50 procent kans om te vallen. Een Parijs-Roubaix in de regen is levensgevaarlijk."



"Er zou ook veel wind staan zondag. Na 3 à 4 stroken zal er maar een heel klein peloton overschieten."



"Het zal dus zeker een ongelooflijk hectische en gevaarlijke wedstrijd worden. Door de regen zal het ook een editie worden die we ons nog heel lang zullen herinneren."