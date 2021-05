Zidane na warrige penaltyfase: "Ik begrijp er helemaal niks van"

Dankzij een gelukkig doelpunt in de 94e minuut kon Real Madrid zondagavond op de valreep nog een punt redden tegen Sevilla. Maar na de wedstrijd ging het toch vooral over de tussenkomst van de VAR vlak voor de 1-2 van Sevilla.

De thuisploeg leek een strafschop te krijgen voor een overtreding op Benzema, maar na het bekijken van de beelden ging de bal zowaar aan de overkant op de stip. In de voorafgaande fase had Militao immers de bal met zijn arm geraakt in de eigen zestien. Rakitic mikte de 1-2 zo voorbij Courtois.

"Ik begrijp er helemaal niks van", zuchtte Real-coach Zinédine Zidane na de wedstrijd. "Als je voor hands fluit, moet je de hele fase bekijken. Militao raakt de bal, maar ook een speler van Sevilla begaat hands."

"Hetgeen de ref me vertelde, heeft me niet overtuigd. Normaal gezien praat ik niet over zulke wedstrijdfases, maar nu ben ik toch wel boos. Ik heb vertrouwen in iedereen die in de voetbalwereld werkt, maar dit slaat alles. Twee spelers begaan hands, maar ze fluiten in ons nadeel."



Door het gelijkspel tegen Sevilla liet Real Madrid na om stadsrivaal Atletico bij te benen in de stand, met nog 3 speeldagen voor de boeg. "We hebben het niet in eigen handen wat betreft de titel, maar we zullen ervoor knokken tot de laatste speeldag", besloot Zidane.