Haalt Depay alsnog EK? Nederlander traint weer op veld bij Lyon

Daardoor is het erg onzeker of Depay de komende zomer aan het EK kan deelnemen. Een grote aderlating voor het Nederlands elftal, dat daarmee één van zijn sterkhouders ziet uitvallen.

Na zijn blessure in een competitiewedstrijd scheurde Depay de kruisbanden in zijn linkerknie. De herstelperiode duurt normaal zo'n zes maanden.

De Nederlander heeft tot 14 juni de tijd om te herstellen, wanneer Oranje zijn eerste wedstrijd tegen Oekraïne speelt. Op instagram toonde de 25-jarige Depay zich alvast strijdvaardig: "You gotta put blood, sweat and tears in this sh*t".