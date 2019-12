Campagne met apen tegen racisme krijgt forse kritiek in Italië

De kunstenaar noemt de aap een metafoor voor de mens. "Uiteindelijk zijn we allemaal apen. Het is een concept van gelijkheid en broederschap", luidt zijn uitleg. "Met deze schilderijen probeer ik te laten zien dat we allemaal complexe en fascinerende wezens zijn."

Om het racisme in de Italiaanse voetbalstadions te counteren heeft de Lega Serie A, de organisator van de hoogste voetbalafdeling in Italië, onder meer 3 schilderijen van de kunstenaar Simone Fugazzotto voorgesteld. Daarop staat telkens een chimpansee afgebeeld met een gekleurd masker.

De kunstenaar aan het werk:

De schilderijen zullen opgehangen worden in de Italiaanse voetbalstadions. Het hoofdkantoor van de Serie A in Milaan kreeg gisteren de primeur.

"Sprakeloos"

De boodschap wordt slecht ontvangen door het publiek. AS Roma en FARE (Football Against Racism in Europe), een organisatie die racisme aanvecht in voetbalstadions, reageren vol onbegrip.

"We zijn zeer verrast vandaag op sociale media geschilderde apen te zien in wat een campagne tegen racisme moet voorstellen. We weten dat de profliga de strijd tegen racisme wil aangaan, maar we geloven niet dat dit het juiste voorbeeld is om dat te doen", klinkt het bij Roma.

Organisatie FARE heeft het over "een slechte grap". "Eens te meer laat het Italiaanse voetbal de rest van de wereld sprakeloos achter."