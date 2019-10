Di Maria, Icardi en Mbappé: de nieuwe DIMensie van PSG

"Ik weet dat iedereen denkt dat alles vanzelf loopt als jezulke spelers samen opstelt, maar dat is niet het geval", zegt de PSG-coach. Het trio lijkt wel bijzonder complementair: de snelheid van Mbappé, de vista van Di Maria en de doeltreffendheid van Icardi.

De MCN (Mbappé-Cavani-Neymar) is niet meer, leve DIM (Di Maria-Icardi-Mbappé)! Na de blessures van Neymar en Cavani kan trainer Thomas Tuchel uitpakken met een ander angstaanjagend trio. Tegen Marseille stonden ze voor de eerste keer samen in de basis. Het resultaat? Twee goals voor Icardi en Mbappé en drie assists voor Di Maria.

Club Brugge had er al een halfuur pijnlijk mee kennisgemaakt en zondag was het de beurt aan Olympique Marseille: het nieuwe aanvalstrio van PSG (Angel Di Maria, Mauro Icardi en Kylian Mbappé) kende geen genade met Marseille: 4-0. En daarmee deden ze Neymar en Edinson Cavani vergeten.

De laatste 13 PSG-goals werden gescoord door "DIM"

De statistieken van DIM liegen niet. De laatste 13 doelpunten van PSG? Zes goals van Icardi, vijf van Mbappé en twee van Di Maria. Wie heeft Neymar en Cavani dan nodig?

Vooral de snelle aanpassing van Icardi aan Parijs en PSG maakt indruk. Sinds hij op 2 september aankwam, heeft het trio getekend voor maar liefst 22 doelpunten. Ook Tuchel kon zijn enthousiasme over de ex-spits van Inter niet wegsteken.

"Bij elke training en bij elke wedstrijd gaat het telkens beter. Hij wint aan vertrouwen en heeft zich heel snel aangepast aan de ploeg en het spel van zijn ploegmaats. Dat is fantastisch", zei Tuchel.

Het is nu afwachten hoe Icardi omgaat met de terugkeer van Cavani. De Uruguayaan maakte zondag met een invalbeurt zijn comeback na blessureleed. Dat deed hij wel vanaf de linkerflank, Icardi bleef centraal voorin staan. En hoe zal Tuchel Neymar inpassen wanneer de Braziliaan weer fit is? Het worden boeiende tijden in Parijs.