Twee op twee: sterke Lucinda Brand triomfeert na Dublin nu ook in Flamanville

Lucinda Brand heeft haar 2e Wereldbekerzege op een rij geboekt. Een week na haar overwinning in Dublin was de Nederlandse zondagmiddag ook de sterkste in Flamanville, voor de youngsters Marie Schreiber en Leonie Bentveld. Brand rukt op naar de 2e plaats in de WB achter Ceylin Alvarado, die door ziekte ontbrak.

Alvarado was maar een van de grote namen die niet in actie kwamen in Frankrijk, WB-nummer 2 Zoe Bäckstedt, Fem van Empel, gisteren nog de beste in Boom, en Puck Pieterse lieten Flamanville schieten. Dat maakte Brand, die vorige week in haar 5e cross van het seizoen een eerste keer won, meteen de topfavoriete. Ook al omdat ze gisteren Boom skipte en dus fris aan de start stond. Ze miste vandaag wel deels haar start, het was de jonge Luxemburgse Marie Schreiber die als eerste het bos indook. Schreiber duelleerde met Bentveld in de eerste ronde om de koppositie, maar in de tweede ronde greep Brand resoluut de macht. De 34-jarige was de 19-jarige Bentveld al voorbijgeraasd en profiteerde van een schuivertje van de 20-jarige Schreiber om op en over de Luxemburgse te gaan. Niemand zag haar nog terug. Ze controleerde zonder de kloof verder uit te diepen. Bentveld en Betsema gingen als ploegmates op zoek naar Schreiber, die op 20 seconden van Brand bleef hangen. Betsema kraakte. Het podium lag in de laatste ronde al snel vast. Shirin van Anrooij is een diesel en doet het na haar pauze elke cross wat beter: gisteren 9e, vandaag 5e na een inhaalrace. De beste Belgische was Laura Verdonschot op de 11e plaats. Sanne Cant reed rond in de top 10 op een minuut van de kop van de koers, toen ze in een gladde bocht zwaar ten val kwam. De Belgische kampioene probeerde nog even, maar haar moeder riep haar toe om te stoppen omdat de pijn niet te harden was. Cant moest haar arm ondersteunen.

Brand: "Had niet de flow van vorige week"

Brand vertelde vooraf dat ze geen goede benen had gehad de voorbije trainingsweek, maar daar was niet meteen iets van te merken. "Mijn benen waren dan toch goed genoeg vandaag. Ze voelden niet zoals vorige week, maar het was goed genoeg."



Ze miste haar start: "Ik raakte niet in mijn pedaal. Het was een korte aanloop en dan is het zoeken naar je positie. Ik moest geduldig afwachten, maar kon al bij al snel naar voren. Ik maakte wel veel kleine foutjes en had niet de flow van Dublin. Gelukkig had ik power genoeg op de powerstukken om het gat te slaan en te houden."



Met een 2e WB-zege op een rij wipte Brand over Bäckstedt naar de 2e plaats in de ranking. Alvarado is nog een eind weg, maar volgende week in Val di Sole komt Brand niet aan de start. Ze kiest voor een stage in de zon.