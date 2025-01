Tim Merlier toont opnieuw zijn snelle benen in Saudi-Arabië: "Dacht nochtans dat we verkeerd reden in het slot"

Tim Merlier heeft zijn tweede etappezege behaald in de AlUla Tour. De Belg van Soudal-Quick Step was net als dinsdag de snelste van het peloton. In de massaspurt klopte hij Dylan Groenewegen en Juan Sebastian Molano. "Het was een hectische finish, ik miskeek me op een pijl en dacht dat we de verkeerde exit hadden genomen."

Merlier was natuurlijk blij en hij bleek extra opgelucht, want hij dacht dat hij een wegvergissing had begaan.



"Het was wat hectisch in de finale. Ik zag een pijl naar links. Maar blijkbaar was die voor de volgauto's, niet voor ons renners."



"Ik dacht dat we de verkeerde exit hadden genomen en was een beetje verrast", glimlachte hij. "Maar ik won, dus is het oké."



De dag werd getekend door heel wat wind. "De strijd onderweg is wel oké geweest. Echte waaiers zijn er niet gekomen. De benen draaiden goed en ik voelde me goed."



Hij was de snelste van een groep van een 40-tal man. "Dat is nog altijd een groot peloton."



Met overmacht haalde hij het 2 keer, maar hij zit zeker nog niet in zijn beste vorm. "Ik denk het niet, neen. Dat zien we later wel."