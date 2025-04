Mads Pedersen gelooft niet dat Pogacar hem kan losrijden op kasseien: "Anders was ik beter thuis gebleven"

2e in Harelbeke, 1e in Gent-Wevelgem, 5e in Waregem en 2e in de Ronde.

Mads Pedersen is een dijk van een voorjaar aan het rijden. Zet hij in Parijs-Roubaix de kers op de taart?

"Parijs-Roubaix is alleszins de klassieker die ik het liefste wil winnen. Waarom? Ik hou gewoon van die koers en voel me er altijd heel goed.".