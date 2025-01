UAE blijft het mooie weer maken in de Spaanse openingskoersen: Trofeo Calvia is prooi voor Jan Christen

De ploegmaats van Tadej Pogacar zijn sterk aan het seizoen begonnen. In Australië won Jonathan Narvaez de Tour Down Under, in Spanje volgde Jan Christen het voorbeeld van zijn UAE-makkers Antonio Morgado door ook een eerste keer te juichen dit seizoen, in de Trofeo Calvia.

Sinds een aantal jaar wordt het Europese wielerseizoen op gang getrapt met enkele koersen in Spanje. Daarbij ook traditioneel een reeks Trofeo's op Mallorca, waarvan de Trofeo Calvia dit jaar de eerste is.



Wat we uit die eerste koersen op Spaanse bodem al meteen kunnen afleiden, is dat de jongens van UAE-XRG niet op hun lauweren hebben gerust na grand cru 2024.

Antonio Morgado had met de GP Castellon zijn eerste zege van 2025 al te pakken, zodat hij deze keer iets meer de kat uit de boom kon kijken. Zo was hij de perfecte bliksemafleider voor Jan Christen.

Die laatste was in de finale op pad met Frederik Wandahl en Christian Scaroni. Met de rode vod in zicht zette Christen zijn beslissende demarrage in. De pas 20-jarige Zwitser reed zo naar zijn 4e profzege. Ploegmaat Morgado ging nog op en over Wandahl naar de derde podiumplaats.