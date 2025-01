Luca Brecel overleeft de 1/16e finales niet op de German Masters

Geen succes voor Luca Brecel op de German Masters snooker. Anthony McGill was in de 1/16e finales met 5-2 te sterk.

Luca Brecel haalde in 2016 voor het eerst in zijn carrière de finale van een rankingtoernooi op de German Masters. Maar in de jaren erna bleven de successen in Duitsland uit.



Ook dit jaar. Gisteren poeierde hij dan wel de Chinees Jiang Jun af met 5-2, vandaag ging hij met dezelfde cijfers onderuit tegen Anthony McGill.



De Schot, de nummer 40 van de wereld, kwam op een 0-3-voorsprong, maar verloor de volgende twee frames, waardoor Brecel weer helemaal in de match zat. De laatste frames waren uiteindelijk toch weer voor McGill, waardoor Brecel zijn keu definitief in zijn koffer mag opbergen.