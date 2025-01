Luca Brecel vlot voorbij jonge Chinees Jiang Jun naar tweede ronde van de German Masters

Goed begonnen, is half gewonnen? Luca Brecel heeft zich dinsdag in de Tempodrom van Berlijn vlot voor de 1/16e finales van de German Masters geplaatst. In de eerste ronde nam de 29-jarige Limburger met 5-2 de maat van de Chinees Jiang Jun.

Luca Brecel heeft zijn start niet gemist op de German Masters.

Pas nadat 'The Belgian Bullet' met onder meer een 104-century in het tweede frame een 4-0 voorsprong had genomen, kwam Jiang met een 79-break op het scorebord. Met een 81 won hij ook nog het zesde frame, maar een spelletje later kon Brecel nipt voorkomen dat de negentienjarige Chinees helemaal terug in de wedstrijd kwam.

De framescores waren 76-0, 104(104)-0, 72-45, 73-31, 0-80(79), 1-81(81) en 69-59.

Om een plaats in de achtste finales neemt Brecel het op tegen Anthony McGill (WS-40), die de Chinees Pang Junxu (WS-27) met 5-4 uitschakelde.

'The Smiling Assassin', voormalig nummer twaalf van de wereld en in 2020 halvefinalist op het WK, potte daarbij breaks van 53, 64, 104 en 107 weg. Brecel speelde zes keer eerder tegen McGill en wist de 33-jarige Schot telkens te verslaan.

De laatste keer gebeurde dat in december 2021, toen hij op weg naar toernooiwinst in het Scottish Open McGill in de halve finales met 6-1 elimineerde. In 2016 speelde Brecel in de Tempodrom zijn eerste rankingfinale. Daarin moest hij toen met 9-5 het onderspit delven voor de Engelsman Martin Gould.