"We zitten met veel vragen, maar hij blijft welkom": Voorzitter Lokeren-Temse reageert "verrast" op zaak-Nainggolan

In Daknam ging het vanavond maar over één ding: de arrestatie van Radja Nainggolan. De kersverse aanwinst werd deze namiddag opnieuw vrijgelaten, maar de toekomst van de ex-Rode Duivel blijft toch hoogst onzeker. "Ik hoop hem zo spoedig mogelijk te ontvangen", vertelde voorzitter Hans Van Duysen vlak voor hun inhaalmatch vanavond.

"Maar wat mij betreft, is hij zeker en vast nog altijd welkom op onze club. Ik hoop hem zo spoedig mogelijk te ontvangen", vertelde Lokeren-voorzitter Hans Van Duysen dinsdag in het Daknamstadion, kort voor aanvang van een inhaalmatch tegen Eupen.

Vandaag werd de ex-Rode Duivel na een nachtje in de cel weer vrijgelaten, al stelde de onderzoeksrechter hem wel officieel in verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie.

Maandag vielen ze nog compleet uit de lucht bij Lokeren-Temse toen hun kersverse aanwinst, Radja Nainggolan, opgepakt was in het kader van een onderzoek naar cocaïnesmokkel.

Van Duysen tast verder vooral nog in het duister over hoe zijn speler in die zaak betrokken raakte.



"Ik heb hem nog niet kunnen spreken, maar ben vooral gelukkig dat hij weer in vrijheid werd gesteld. Natuurlijk zitten we met een pak vragen. Kan hij onder die bepaalde voorwaarden nog voetballen bij ons? Ik hoop alvast op een positieve afloop."

De advocaat van Nainggolan, Mounir Souidi, bevestigde alvast dat Nainggolan "zeker nog zal mogen voetballen ondanks de voorwaarden."

Verder wilde de voorzitter nog iets duidelijk maken: "De hele zaak heeft niets te maken met onze club", vertelt hij. "Maar natuurlijk wil ik een gesprek met Radja. Ik leerde hem nog maar pas kennen, maar had meteen een goede band met hem. Daarom dat het contract er vrij snel kwam."

"Nu worden we geconfronteerd met iets wat we niet verwacht hadden, maar ik ga geen uitspraken doen over een dossier waarvan ik de inhoud niet ken."

Afgelopen vrijdag scoorde Nainggolan tegen Lierse (1-1) meteen in zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe club. Voor de wedstrijd tegen Eupen was hij sowieso niet speelgerechtigd omdat het gaat om een wedstrijd die op 10 januari werd afgelast en Nainggolan pas op 19 januari werd voorgesteld bij Sporting Lokeren.