Radja Nainggolan is vrij, maar wordt verdacht van lidmaatschap criminele organisatie: "Hij gaf gewoon geld aan vrienden"

di 28 januari 2025 17:40

Radja Nainggolan is na een nacht in de cel onder voorwaarden vrijgelaten.

Radja Nainggolan is voorlopig weer op vrije voeten, nadat hij een nachtje in de cel heeft moeten doorbrengen. De onderzoeksrechter heeft hem officieel in verdenking gesteld en daarna onder voorwaarden vrijgelaten.

Een dag na zijn arrestatie in een drugsdossier werd Radja Nainggolan ondervraagd door de onderzoeksrechter. Die besliste om de ex-Rode Duivel, sinds vorige week actief bij KSC Lokeren-Temse, in verdenking te stellen van lidmaatschap van een criminele organisatie. Desondanks werd Nainggolan onder voorwaarden vrijgelaten. Volgens zijn advocaten, de broers Souidi, wordt Nainggolan niets ten laste gelegd dat rechtstreeks drugsgerelateerd is, maar worden hem vooral vragen gesteld over geldbedragen die hij aan kennissen heeft bezorgd of geleend. "Het is niet drugsgerelateerd. Het onderzoek gaat over drugs, maar het gaat over geldbedragen waar er vragen over gesteld worden." "Hij heeft mensen financieel ondersteund, omdat hij joviaal is. Nu kijkt men na of die mensen bepaalde dingen gedaan hebben die het zonlicht niet mogen zien. Ik geef geen bedragen, maar het is een peulschil als ik zie wat hij als voetballer verdiend heeft."

Nainggolan heeft mensen financieel ondersteund, omdat hij joviaal is. advocaat Mounir Souidi

Groot drugsonderzoek