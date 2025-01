Thibau Nys wil straffe WK-voorspelling uit 2004 waarmaken en deelt anekdote over Van der Poel: "Ludieke middelvinger"

ma 27 januari 2025 13:28

DNA Nys is eenmalig terug met een aflevering over de doorbraak van Thibau Nys. Van de "ludieke middelvinger" van Mathieu van der Poel over de Grote Prijs Thibau Nys tot een Sportweekend-voorspelling uit 2004. Wij selecteerden de 5 opvallendste fragmenten.

Ludieke middelvinger van MVDP

DNA Nys trapte deze winter af in Loenhout met een opvallend onderonsje tussen Thibau Nys en Mathieu van der Poel aan de startlijn.



"Ik kwam aan de startzone en zag dat Mathieu met zijn voet in mijn startvak stond. "Hé manneke, sta eens in je eigen vak", zei ik om te lachen. Ik kreeg toen een middelvinger van Mathieu. Heel ludiek bedoeld", bulderlacht Nys.



"Met Mathieu kan je nog zeveren voor de start van een cross. Hij is altijd heel relaxed."



De 2 grapjurken blonken een uur later samen op het podium: Van der Poel op het hoogste schavotje, Nys op de 2e trede.

Online commentaren over witte coupe

Thibau Nys is sinds dit jaar te bewonderen met een witte coupe. Wat zegt dat over de Europese kampioen?



"Thibau is bezig met zijn uiterlijk en trends", bekent mama Isabelle Nijs. "Hij wil gewoon wat anders zijn, dat is wie Thibau is."



Over zijn witblonde haren was er op sociale media wel wat te doen.



"Er wordt online zoveel geschreven dat je je daarvan wel een beetje moet afschermen", relativeert Nys die commentaren.



"Maar ik vind het ook wel belangrijk om een persoonlijkheid te creëren. Al is het niet zo dat ik daarmee ga opstaan en slapen."

Grote Prijs Thibau Nys?

Sven Nys heeft ooit eens gezegd: "Als Thibau in Baal wint, dopen we de Grote Prijs Sven Nys om tot de Grote Prijs Thibau Nys."



"Voor welke heilige zouden we dat doen?", reageert witloofboer en superfan Jaak Cypers onthutst.



"Sven heeft zo vaak (12 keer) in Baal gewonnen. Zolang Sven er is, moet die cross de Grote Prijs Sven Nys noemen."



"Als Thibau één keer wint in Baal en daarna niet meer, wat dan? 1 januari is de Grote Prijs Sven Nys. Amen en uit", klinkt de witloofboer vastberaden.

Vader-zoonmomentje op BK-verkenning

Enkele dagen voor het BK in Zolder trok Thibau samen met vader Sven op verkenning. Dat was al geleden van bij de nieuwelingen.



"Die rechtse was geen Thibau Nys-bocht", zucht de Europese kampioen wanneer hij te voet staat.



Sven Nys grijpt in: "Ik zal het nog één keer voordoen zodat je elk (boom)worteltje weet liggen."



De dag van het BK klinkt Thibau vol vertrouwen tijdens de tactische besprekingen in de camper. "Zijn er nog plaatsen bij waar ze je kunnen vastzetten?", vraagt Sven.



"Papa", antwoordt Thibau als een leerling die vindt dat de meester een domme vraag stelt. "Je kan niet geflikt worden als je de beste bent."



En Thibau bewees uiteindelijk dat dat geen bluf was.

Voorspelling waarmaken uit 2004

21 jaar geleden trok Sportweekend voor een reportage naar Tremelo, de thuishaven van de familie-Nys.



"De wereldkampioen veldrijden van 2025 is al bekend. Dat wordt Thibau Nys", klonken de profetische woorden van reportagemaker Chris Picavet toen.



De kleine Nys was toen 2 jaar en wil nu die voorspelling uit 2004 maar al te graag doen uitkomen.



"Het zou ongelooflijk zijn als ik de uitspraak van Chris Picavet kan waarmaken en wereldkampioen word in 2025", klinkt Nys strijdvaardig, die toen nog niet worstelde met ziektekiemen.



Als het van witloofboer Jaak Cypers afhangt, is het al in kannen en kruiken: "Mijn pronostiek voor het WK in Frankrijk: 3. Michael Vanthourenhout 2. Van der Poel en 1e Thibau Nys."

Bekijk de volledige aflevering van DNA Nys op VRT Max