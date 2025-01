Nooit stil rond Radja Nainggolan: de carrière vol commotie en controverse van de ex-Rode Duivel

ma 27 januari 2025 16:35

Radja Nainggolan en controverse: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Amper een week nadat hij zijn carrière bij tweedeklasser Lokeren-Temse leek te herlanceren, haalde de voormalige Rode Duivel het nieuws alweer om een minder koosjere reden: hij werd opgepakt in het kader van een onderzoek naar cocaïnehandel. En het is niet de eerste keer dat Nainggolan in zijn carrière voor commotie zorgt.

Roken bij de Duivels

Opschudding tijdens het EK 2016. In Italië duikt plots een filmpje op van dollende Rode Duivels op hun slaapkamer. Radja Nainggolan zwaait daarin vrolijk met een pakje sigaretten naar de camera. Een nationale discussie barst los.



Voor bondscoach Marc Wilmots is het evenwel geen thema "Ja, Radja rookt", klinkt het. "Als hij dat nodig heeft, ga ik hem niet tegenhouden. Ik ben er flexibel over. Het is zijn eigen lichaam en zo lang hij op het veld presteert, heb ik er geen probleem mee."

Later, toen hij aan de slag was bij Antwerp, kwam Nainggolan in Extra Time nog eens terug op zijn rookgedrag. "Wat is er verkeerd met een sigaretje roken? Mijn longen zijn getraind, het neemt mijn stress weg", liet hij toen optekenen. Een uitspraak die opnieuw heel wat stof deed opwaaien in België.

Rijden onder invloed na feestnacht

Geen overwinning voor België in het kwalificatieduel tegen Griekenland op 25 maart 2017. Toch beslist Nainggolan om na de wedstrijd nog een stapje in de wereld te zetten. Nadien blaast hij tijdens een alcoholcontrole positief. De toenmalige Rode Duivel probeert zich voor de rechtbank wel nog te verdedigen met een opmerkelijk verhaal: “We stonden stil met een lekke band toen we moesten blazen. Ik was even achter het stuur gaan zitten.” De rechter gaat niet mee in het verhaal. Nainggolan krijgt een rijverbod van een maand en een boete van 1600 euro.

Ophef op oudejaarsavond

Zijn nieuwe jaar kon niet slechter beginnen. Met een wild nieuwjaarsfeestje brengt Nainggolan zichzelf in 2018 opnieuw in de problemen. De Rode Duivel deelt via Instagram zelf een video waarop te zien is hoe hij bier drinkt, een sigaret rookt en veelvuldig vloekt.



Snel volgen excuses: "Het spijt me voor wat er vannacht is gebeurd. Iedereen weet dat ik graag bij vrienden ben en ervan hou om oudejaarsavond te vieren. Maar gisternacht ging ik erover: ik zag het als een speciale avond, waar je een beetje kunt overdrijven.”

Opgelicht voor 150.000 euro na casino-bezoek

Een duur bezoekje aan het casino. In 2018 dient Nainggolan een klacht in bij de Italiaanse politie nadat er plots 150.000 euro van zijn bankrekening is verdwenen. De middenvelder was het slachtoffer geworden van een georganiseerde dievenbende, die cheques dupliceert. Nainggolan had de cheque eigenlijk uitgeschreven aan een casino in Monaco om zijn schulden daar te vereffenen.



Op non-actief bij Inter

Ook in zijn profcarrière saboteerde Nainggolan zich wel vaker. Bij Inter werd de toenmalige Rode Duivel eind december 2018 eens op non-actief gezet. Hoewel hij een modelvoetballer was op het veld, bleek hij toch een handleiding te hebben. In een korte mededeling liet de club toen weten dat de Belg gestraft werd om "disciplinaire redenen". Meer uitleg gaf de club niet, en ook Nainggolan kwam er nooit echt op terug. Maar blijkbaar zou hij meermaals te laat gearriveerd zijn op de club en de disciplinaire code zo aan zijn laars gelapt hebben.

Ruzie bij Rode Duivels

Ook bij de Rode Duivels liep het op een gegeven moment op de klippen. Van bij de aanstelling van Roberto Martinez als bondscoach was Nainggolan een issue. De problemen beginnen in 2016 wanneer de middenvelder geblesseerd afhaakt voor de interland tegen Bosnië. Maar op dezelfde avond werkt hij een wedstrijd af bij de beloften van AS Roma - Martinez valt compleet uit de lucht. Na enkele niet-selecties keert Nainggolan terug bij de Duivels. Maar niet voor lang. De middenvelder komt één minuut te laat bij de tactische bespreking voor de match tegen Estland. Hij komt niet van de bank en wordt een tijdlang niet meer geselecteerd.

Hij had geen persoonlijkheid, snap je? Radja Nainggolan over Roberto Martinez

Na zijn niet-selectie voor het WK in Rusland neemt Nainggolan dan ook definitief afscheid van de nationale ploeg. Nadien haalt hij nog meermaals uit naar de bondscoach in interviews. "Martinez is me wel nog komen opzoeken in Rome om mij wat meer uitleg te geven. Maar ik moest het wel eerst tien keer zélf vragen vooraleer hij naar daar durfde te komen. Hij had geen eigen persoonlijkheid, snap je?"

Korter dan voorzien bij Antwerp

Radja Nainggolan werd in de zomer van 2021 dan met veel tromgeroffel binnengehaald op de Bosuil. De komst van de 30-voudige Rode Duivel was een prestigetransfer van voorzitter Paul Gheysens, die Nainggolan naar Antwerp lokte met een naar Belgische normen exuberant contract voor 2 seizoenen. Maar Nainggolan kon de hoge verwachtingen nooit helemaal inlossen en viel vooral een paar keer naast de lijnen uit zijn rol. Zo schoffeerde hij zijn voorzitter Paul Gheysens door in een viraal filmpje het kapotte dak van de Bosuil - een bouwwerk van Gheysens - in het belachelijke te trekken.

Later liet Nainggolan zich ook betrappen toen hij tijdens de veldverkenning aan het vapen was op de bank. Hoewel hij zijn hand nog voor zijn mond probeerde te houden, kon hij de rookpluim niet verdoezelen. En weer was het reden om zijn persona in twijfel te trekken. Het contract van de middenvelder, dat nog liep tot de zomer van 2023, werd in onderling overleg dan maar ontbonden in december 2022. En zo kwam er dus sneller dan verwacht een einde aan het huwelijk tussen Nainggolan en Antwerp.

Opgepakt in onderzoek naar cocaïnesmokkel