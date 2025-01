"Ik dacht dat ik in het leven na de dood zat": neoprof Huub Artz diept "heftige ervaring" op over blaasontsteking

Een jongeman met een verhaal. De 22-jarige Nederlander Huub Artz (Intermarché-Wanty) staat voor zijn vuurdoop als profrenner en dat mag je bijna een mirakel noemen. 3 jaar geleden beleefde het jonge talent een bijna-doodervaring.

"Ik kon mijn dromen niet meer van de realiteit onderscheiden. En ik dacht dat het klaar was met mij. Een heel enge ervaring."



Huub Artz wil de komende jaren naam maken in de klassiekers. Een klein wonder, want 3 jaar geleden zag het er lange tijd benard uit voor de jonge Nederlander.



Tijdens een trainingskamp met zijn toenmalige ploeg Metec liep Artz als tweedejaarsbelofte een blaasontsteking op.



"Maar de ploeg was daarvan niet op de hoogte. Pas een week na de eerste symptomen heb ik aan de alarmbel getrokken", doet Artz zijn verhaal.



"De blaasontsteking had zich toen al zodanig ontwikkeld dat het fysiek (bloed plassen) en mentaal serieuze problemen met zich meebracht."

Enge nachtmerrie

Artz kreeg af te rekenen met 42°C koorts en belandde in het ziekenhuis.



"Ik begon te ijlen en kon mijn dromen niet meer van de realiteit onderscheiden."



"Toen ik bijvoorbeeld een heel enge nachtmerrie had, dacht ik dat dat een echte ervaring was."



Meteen nadat Artz wakker was geworden uit die nachtmerrie, dacht hij een kwartier lang dat hij dood was. "Ik dacht ik in het leven na de dood zat."



"Het voelde aan als een wedergeboorte. Dat klinkt misschien gek. Maar als je 42°C hebt, dan weet je niet beter."

Toen ik wakker werd uit die droom, voelde dat als een wedergeboorte. Huub Artz (Intermarché-Wanty)

Daarna had Artz nog vaak last van paniekaanvallen. Maar met professionele hulp herstelde hij volledig, zowel mentaal als fysiek.



Alleen was het niet duidelijk of de jonge Nederlander ooit nog zou kunnen sporten, laat staan koersen.



"Kort na mijn ziekenhuisopname had ik bij het oprijden van een viaduct last van mijn hart. Dan begin je toch wel te twijfelen."



Na grondige testen in het ziekenhuis kreeg Artz gelukkig groen licht. "Dat voelde als een soort tweede kans. Ik wou er daarom alles aan doen om profrenner te worden."



Artz wijzigde zijn aanpak. "Ik beleefde meer plezier op de fiets, gunde mezelf meer rust en forceerde niets. Zo vond ik de ideale balans tussen training, rust, plezier en focus."

Ronde van Vlaanderen

Die balans bleek een succesrecept. Artz zette reuzenstappen, won zijn 1e koers in 6 jaar en reed zich in de kijker van Intermarché-Wanty.



Bij de opleidingsploeg Wanty-ReUZ-Technord kwam hij vorig jaar volledig tot bloei met zeges in Gent-Wevelgem, de Giro voor beloften en het EK voor beloften.



Het leverde de 22-jarige Nederlander dit jaar een profcontract op. "De klassiekers zijn dit voorjaar meteen al een doel", zegt Artz enthousiast.



Ik wil er meteen invliegen in Kuurne-Brussel-Kuurne. Huub Artz (Intermarché-Wanty)