Van Deens wonderkind, over Duits zwaargewicht tot Belgisch duo: 10 neoprofs om naar uit te kijken

ma 20 januari 2025 06:20

Wat goed is, komt snel. Daarom stellen we je 10 neoprofs voor die kunnen uitgroeien tot goudklompjes. Visma-Lease a Bike is hofleverancier met 3 jonge bijen. En er prijken ook 2 Belgen in het lijstje.

1. Huub Artz (Ned/Intermarché-Wanty)

"Hij kan dit jaar al de revelatie worden binnen ons team."



Performance manager Aike Visbeek wrijft zich in de handen wanneer we hem vragen naar Huub Artz.



De 22-jarige Nederlander kroonde zich vorig jaar tot Europees kampioen in Hasselt door de latere wereldkampioen Niklas Behrens het nakijken te geven. In Gent-Wevelgem voor beloften pakte hij dan weer uit met een straffe solo.



Artz droomt van de Vlaamse klassiekers en bestudeerde de afgelopen weken wedstrijden op YouTube.



"Ik heb me vooral verdiept in Kuurne-Brussel-Kuurne, omdat dat mijn eerste klassieker wordt. Ik wil er daar meteen stevig invliegen."



"In semiklassiekers zoals Le Samyn, de GP Criquielion en Denain hoop ik in de finale een serieuze rol van betekenis te spelen", klinkt het vastberaden.

2. Niklas Behrens (Dui/Visma-Lease a Bike)

De wereldkampioen bij de beloften.



Niklas Behrens (21) leverde in Zürich een beresterke prestatie door als "zwaargewicht" (80 kg) het laken naar zich toe te trekken op een heuvelachtige omloop.



Grootgebracht in de opleidingsploeg van Lidl-Trek maakt de boomlange Duitser opvallend genoeg zijn profdebuut bij Visma-Lease a Bike.



"Dat is heel straf en daar zijn we ook heel blij mee", zegt Robbert de Groot (Head of Development).



"Behrens kan op termijn excelleren in de klassiekers. Hij zal dit jaar dan ook meteen al een klassiek programma afwerken."



Maar de ploeg predikt geduld. "Behrens koerst nog maar 3 jaar (daarvoor was hij zwemmer en triatleet). Het zal dus wat tijd vergen om aan topsport in het wielermilieu te wennen."

3. Matty Brennan (GBr/Visma-Lease a Bike)

Een product uit de juniorenploeg van Giles Pidcock, de vader van een zekere Tom.



Matty Brennan stapelde als jonkie ereplekken op in de Vlaamse juniorenklassiekers. Als eerstejaarsbelofte kreeg hij er een sterk eindschot als extra wapen bij.



Bij Visma-Lease a Bike waren ze zelf een beetje verbaasd over Brennans bliksemsnelle ontwikkeling. "Al wisten we wel dat hij het potentieel had", zegt Robbert de Groot (Head of Development).



"Brennan is heel veelzijdig, sterk en heeft een snel eindschot. Hij zal in zijn eerste profjaar een afwisseling van profkoersen en beloftekoersen rijden."



Hou de 19-jarige Brit maar in de gaten in de Tour Down Under. "Want daar is hij een van onze targetmannen. Voor de rest zullen jullie Brennan dit jaar vooral aan het werk zien in eendagskoersen en het kortere rondewerk."

4. Tibor Del Grosso (Ned/Alpecin-Deceuninck)

Hij ontpopte zich deze winter tot een nieuwe veldritchouchou en kan ook verduiveld hard op de weg rijden.



Tibor Del Grosso is een van de nieuwe pareltjes van Alpecin-Deceuninck.



"Op de fiets is hij een killer. Kijk maar naar het NK veldrijden: als het spannend wordt, dan staat hij er helemaal", zegt Nederlands bondscoach Gerben de Knegt, die Del Grosso enkele jaren geleden onder zijn hoede nam.



Net als Mathieu van der Poel combineert Del Grosso dus het veld en de weg, maar zijn grootste liefde is het mountainbiken. "Maar noem hem geen nieuwe Mathieu van der Poel. Die staat boven alles en iedereen."



"Ik zie in Del Grosso wel een klassiek type. Hij is tactisch sterk en heeft ook een goeie tijdrit."

5. Steffen De Schuyteneer (Bel/Lotto)

De eerste Belg in deze lijst is Steffen De Schuyteneer. "Volkomen terecht", lacht Kurt Van de Wouwer (sportief manager bij Lotto). "Dat zou ik trouwens ook zeggen als Steffen niet bij Lotto reed."



De Schuyteneer, genoemd naar voormalig Ronde-winnaar Steffen Wesemann, heeft zijn hart verloren aan de Vlaamse klassiekers. Geen toeval als je weet dat hij opgroeide in de schaduw van de Muur van Geraardsbergen.



"Steffen is gemaakt voor de Vlaamse voorjaarskoersen, heeft een sterk eindschot en meer dan degelijke tijdritbenen."



"Bovendien heeft Steffen een uitgesproken winnaarsmentaliteit. Hij weet heel goed wat hij wil."



Steffen zal over enkele jaren wat druk van de schouders wegnemen bij Arnaud De Lie. Kurt Van de Wouwer (sportief manager Lotto-Dstny)

Van de Wouwer wil de 19-jarige De Schuyteneer dit jaar nog niet voor de leeuwen gooien. "Hij zal een programma rijden dat in de lijn van zijn leeftijd ligt: een combinatie van prof- en beloftekoersen."



"De UAE Tour, Kuurne-Brussel-Kuurne, Le Samyn, de GP Monseré en Nokere Koerse staan allemaal op zijn programma. Parijs-Roubaix zal Steffen bij de beloften rijden."



Het plan met De Schuyteneer op langere termijn? "Volgend jaar laten we hem het volledige Vlaamse voorjaar afwerken en het jaar daarna moet hij al in staat zijn om finales te rijden."



"Voor het klassieke werk is Steffen over enkele jaren de ideale renner om wat druk van de schouders te nemen bij Arnaud De Lie."

6. Jørgen Nordhagen (Noo/Visma-Lease a Bike)

Strijdt er over enkelen jaren een Noor mee voor Tour-winst?



Jørgen Nordhagen lijkt de juiste kwaliteiten te hebben om op termijn Jonas Vingegaard op te volgen als Tourkopman van Visma-Lease a Bike.



Opvallend: de Nederlandse topploeg ontdekte de groeibriljant tijdens een langlauftrainingskamp in Noorwegen.



"Tactisch en mentaal heeft Nordhagen de vaardigheden van een ronderenner. We gaan rustig de tijd nemen om te zien of we met hem dat heel hoge niveau kunnen halen", zegt Head of Development Robbert de Groot.



De 20-jarige Noor, die vorig jaar wereldkampioen langlaufen werd bij de junioren, zal zijn klimmersbenen al een eerste keer testen op Green Mountain in de Ronde van Oman.



Het begin van een grootse profcarrière?

Nordhagen (rechts van Van Aert) mocht tijdens de persdag op de foto met de kopmannen.

7. Paul Seixas (Fra/Decathlon-AG2R La Mondiale)

Hij droomt van de gele trui en van eindwinst in de Tour.



Onze zuiderburen hopen stiekem dat ze met Paul Seixas eindelijk nog eens een ronderenner hebben die op termijn kan meespelen voor de knikkers in de Tour.



Net als Remco Evenepoel slaat de ranke Fransman de beloftecategorie over na een boerenjaar met de wereldtitel tijdrijden, winst in Luik-Bastenaken-Luik en de Alpenklassieker.



Decathlon-AG2R La Mondiale zal zijdezacht omgaan met zijn potentieel goudhaantje. In zijn eerste profjaar mag Seixas zich al eens meten met het klimmersgeweld in de UAE Tour, de Tour of The Alps en de Ronde van de Ain.



Tussendoor zal de beloftevolle Fransman tegen zijn leeftijdsgenoten strijden in de Ronde van de Toekomst en de Giro voor beloften.

8. Pablo Torres (Spa/UAE Team Emirates)

Als je tot en met 2030 onder contract ligt bij de beste ploeg ter wereld, dan moet je wel een monstertalent zijn.



De 19-jarige Pablo Torres zette vorig jaar de Ronde van de Toekomst op stelten op de slotdag. Op de Colle delle Finestre triomfeerde hij met liefst 3'43" voorsprong op gele trui Joe Blackmore. 12 seconden te weinig voor de eindzege.



UAE heeft er dus een nieuwe klimparel bij. "Als alle UAE-renners dit jaar een stap vooruitzetten, dan zal Pablo er twee vooruitzetten", orakelt sportief manager Matxin.



"Pablo is een toptalent en ook een uitzonderlijk lieve kerel. Hij zal een van de beste renners ter wereld worden."



Wie de beloftevolle Spanjaard al eens wil bewonderen, kijkt deze week best naar de Tour Down Under. "Je zal hem zeker vooraan zien op Willunga Hill", knipoogt Matxin.



"We zullen Pablo dit jaar ook inzetten in kleinere koersen (zoals de Ronde van de Abruzzen) zodat hij ook als neoprof kan blijven meespelen voor overwinningen."

9. Vlad Van Mechelen (Bel/Bahrain Victorious)

Zijn ouders scoorden begin de jaren 2000 als Dynamite tophits met onder andere "De Pizzadans", "Seks met die blonde" en "Toeter op mijn waterscooter".



Nu staat Vlad Van Mechelen zelf voor het begin van zijn eigen (en even succesvolle?) carrière op de fiets.



Bij Bahrain Victorious is het vertrouwen groot in de Belg, die in de toekomst misschien Litouwer wordt (want hij heeft de dubbele nationaliteit).



"Ik denk dat Vlad al meteen hoge ogen kan gooien in zijn eerste profjaar", zegt zijn coach Loïc Segaert. "Vlad is niet de standaard 20-jarige die je nog moet uitleggen hoe de koers werkt. Technisch en tactisch heeft hij al een hoog niveau."



Van Mechelen zal al te zien zijn in een reeks grote klassiekers "om ervaring op te doen en de ploeg te ondersteunen. In semiklassiekers zoals Le Samyn, de GP Monseré en Nokere Koerse mag hij al voor eigen rekening rijden."

10. Albert Withen Philipsen (Den/Lidl-Trek)