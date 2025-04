VIDEO - De 7 machtige fases waarin Mathieu van der Poel deze Parijs-Roubaix naar zijn hand zette

Een afvallingskoers! Eens te meer is gebleken dat je in Parijs-Roubaix vooral moet proberen te overleven. Door de sterkste te zijn, door stuurvaardig te zijn én door zo weinig mogelijk pech te kennen. Hét recept van Mathieu van der Poel vandaag.

Nog 165km: Valpartij nog voor de eerste kasseistrook brengt enkele favorieten in de problemen

Stuyven onderuit, Philipsen gevallen, Ganna lek, Van Aert achterop door scheurtjes in het peloton, ... al van bij de eerste kasseistrook is het hommeles in Parijs-Roubaix, met verschillende slachtoffers tot gevolg.

Blijven ongeschonden mee voorin ronddraaien: Van der Poel, Pedersen en Pogacar. Ze ogen fris en monter.

Voor de ongelukkigen wordt het een lange inhaalrace. Het hoeft ook niet te verbazen dat niet iedereen weer in koers zal komen. Ganna en vooral Stuyven zien we niet meer echt voorin, Van Aert en Philipsen zullen daar wel nog in slagen.