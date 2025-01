Ex-zeilster Evi Van Acker belandt met ernstige infectie in ziekenhuis in Costa Rica: "Maar haar toestand is stabiel"

Evi Van Acker heeft op vakantie in Costa Rica (Midden-Amerika) een ernstige infectie opgelopen en is opgenomen in het ziekenhuis. De technisch directeur van de zeilfederatie won olympisch brons op de Olympische Spelen in 2012.

Evi Van Acker was met haar vriend Cedric Van Branteghem (CEO van het BOIC) met vakantie in Costa Rica toen ze ziek werd. De 39-jarige Van Acker had een ernstige infectie opgelopen en werd opgenomen in het ziekenhuis.

"Evi krijgt op dit moment de beste medische zorgen, zodat ze snel kan herstellen", laat Van Branteghem weten via het BOIC. "Haar medische toestand is nu ook stabiel."

"We laten het niet na om u, zodra er meer nieuws is, verder te informeren. Tot dan vragen wij alvast om de rust en de privacy van Evi en haar familie te respecteren."

Evi Van Acker is een van de meest succesvolle zeilers in de Belgische sportgeschiedenis. Zo werd ze 2 keer Europees kampioen, stond ze 3 keer op een WK-podium en veroverde ze de bronzen medaille op de Olympische Spelen van Londen in 2012.

Sinds enkele jaren zet ze mee de lijnen uit in de zeilfederatie als sporttechnisch directeur van Wind & Watersport Vlaanderen.