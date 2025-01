Biatlete Lotte Lie eindigt knap 9e in wereldbekerachtervolging in Anterselva

Lotte Lie heeft voor de tweede keer in haar carrière de top 10 in de wereldbeker biatlon behaald. Vorige maand was onze landgenote 7e op de massastart in le Grand-Bornand, vandaag werd ze knap 9e in de achtervolging in Antholz-Anterselva.

Lotte Lie was als 17e gestart op de achtervolging over 10 km. Ze bleef foutloos in de schietstand (20 op 20) en kon zo oprukken. Ze finishte op 2'06"8 van de Franse winnares Lou Jeanmonnot.



Maya Cloetens liet 3 schietfouten noteren en was 4'07"6 trager dan Jeanmonnot, goed voor een 37e plaats.



Jeanmonnot mocht voor de 6e keer vieren dit seizoen. Haar landgenote Julia Simon en de Duitse Franziska Preuss stonden mee op het podium. Preuss is leidster in de Wereldbeker, Jeanmonnot nadert wel tot op 92 punten.



Lotte Lie staat 15e in de Wereldbeker, Cloetens 24e.