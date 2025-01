"Wie hij écht is? Ik zal je het eens zeggen, zie": ex-speler Nainggolan weerlegt "vooroordelen" over Rudi Garcia

Laat de naam "Rudi Garcia" vallen en Radja Nainggolan schiet in verdedigingsmodus. In zijn gekende no-nonsensestijl geeft de voormalige Rode Duivel zijn ex-trainer bij Roma meteen rugdekking tegen de "vooroordelen" die volgens hem al rond de nieuwe bondscoach cirkelen. "Ik zou zelfs graag naar Tubeke gaan om hem te helpen", klinkt het bij Nainggolan, die de persoon en trainer verder schetst.

"Ik zou zelfs nog graag naar Tubeke gaan om hem te helpen. Hij mag mij altijd bellen, al is het maar om een koffietje te drinken. Met hem samenwerken is voor mij altijd een groot plezier geweest."

Meteen is duidelijk: Nainggolan is "pro" Garcia als nieuwe Belgische bondscoach.

Aan het woord: Radja Nainggolan over Rudi Garcia. De kersverse speler van Lokeren-Temse speelde bij AS Roma ruim tweeënhalf jaar onder de Fransman.

"Ik heb heel veel goede coaches gehad in mijn carrière: Conte, Spalletti, Pioli, Martinez (Nainggolan lacht eens en knipoogt: "grapje, hé"), maar Garcia staat toch zeker in mijn top 3."

Of Courtois zal terugkeren? Natuurlijk. Garcia zal willen tonen dat hij nu het heft in handen heeft.

Verder geraakt Nainggolan niet wanneer we het over tactiek hebben, want telkens hij de figuur Garcia schetst, schakelt hij al snel over naar de persoon en "motivator" in de Fransman.

"Ik heb ook geleerd dat de motivatie bij de Rode Duivels vaak het belangrijkste is. Belangrijker dan een uitgemeten tactiek, is weten waar je voor speelt. En daar is hij zeer sterk in. Hij laat elke speler in zijn kern belangrijk voelen, waardoor je toch telkens iets meer geeft voor hem en de ploeg."

"Ik las vandaag nog dat hij een herrieschopper zou zijn, maar dat is een vooroordeel en moet ik dus tegenspreken. Ik heb hem écht gekend en zal je zeggen: hij had echt een goede band met zijn spelers."

Na even na te denken, haalt Nainggolan een anekdote van bij Rome boven om zijn band met Garcia te duiden.

"De dag voor de wedstrijd kwam hij altijd even naar mijn hotelkamer om met mij te babbelen. Hij kwam dan vertellen wat hij verwachtte van de ploeg op tactisch vlak, maar ook om me te motiveren. Hij sloot toen vaak af met een knuffel om toch te laten voelen dat je een band met hem had. En dat deed hij niet alleen bij mij, hoor."