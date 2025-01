Kopecky én Kopecký in dezelfde ploeg: "Dat wordt leuk op tv: niemand weet wie er aanvalt"

Kopecký vertelt de anekdote met pretoogjes. Het is duidelijk dat de 20-jarige renster - overgekomen van AG Insurance-Soudal - zich als een kind in een snoepwinkel begeeft.

"We gingen samen op training en Lotte zei "rustig". Ik kan je zeggen: mijn hartslag zat op dat moment al redelijk in de hoogte."

We kijken altijd samen naar wedstrijden, ook naar die van mijn broers. Dan volg je toch met meer spanning. We leren veel van elkaar en de gesprekken aan tafel zijn altijd supergezellig.

"We kijken altijd samen naar wedstrijden, ook naar die van mijn broers."

De moeder van Kopecký is Nederlands, vader Petr is Tsjechisch. Nadat ze elkaar hadden leren kennen in Groot-Brittannië, verhuisde het gezin naar Nederland.

Dat zit zo: Julia is geboren en getogen in Leiden en maakt met haar broers Tomás en Matyás deel uit van een echt wielergezin.

Kopecký, studente psychologie, is nu klaar voor een volgende stap. "Er is gezonde druk, maar ik ben nog jong en de ploeg houdt me rustig."

"Ik zie me als een klassieke renster en het hooggebergte wordt moeilijk, maar ik zal me in kleinere koersen focussen op mijn eigen ontwikkeling en ik zal de ploeg helpen."

Dat zal ze dus voortaan doen in de ploeg van haar naamgenote. Schrik niet als dat af en toe wat verwarring met zich meebrengt.

"Vooralsnog is alles duidelijk in onze ploeg, want er is gelukkig maar één Julia. We spreken dus over Lotte en Julia (lacht). En Lotte draagt de regenboogtrui, al zou ik graag ooit eens willen wisselen."

"Maar ik ben wel benieuwd hoe het zal gaan tijdens de koers en voor de tv-commentatoren", grijnst ze. ""Kopecky in de aanval!" Ja, welke? Kopecky of Kopecký? Niemand die het weet."

"Uiteraard heb ik er al veel opmerkingen over gekregen, maar onze naam schrijf je anders en spreek je ook verschillend uit. Zo houden we het gescheiden."

"Neen, dat is niet vervelend. Het is leuk. Vroeger kreeg ik vaak de vraag of ik familie ben en dat werd op den duur wat vermoeiend, maar nu is het duidelijk. En het is gewoon geweldig dat ik in hetzelfde team rijd."