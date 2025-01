Ploegleider Danny Stam speelt geen verstoppertje: "We willen de Tour winnen. Met Lotte Kopecky!"

vr 24 januari 2025 06:35

SD Worx-Protime is al enkele jaren de machtigste ploeg in het vrouwenwielrennen, maar het heeft ook een prijs betaald voor alle successen. De ploeg is een beetje afgeroomd, maar beschikt anderzijds weer over Anna van der Breggen. Ploegleider Danny Stam ziet wel brood in die samenwerking: "En in de Tour is Lotte de absolute kopvrouw."

Danny Stam is de man die vanuit de volgwagen Lotte Kopecky naar nieuwe overwinningen moet loodsen. De kopvrouw van SD Worx-Protime begint iets later aan haar seizoen en gaat voor een klassement in de Tour de France Femmes. "Ja, ik denk wel dat we een andere Lotte zullen zien", knikt Stam. "Zeker met het oog op de Tour. We hebben haar programma anders ingedeeld (geen Omloop en Strade) en we beginnen met Sanremo. Na Luik werken we dan richting de Tour." Het Tour-project krijgt meer aandacht dan gewoonlijk. Wie heeft wie moeten overtuigen? "Het is een beetje een natuurlijk proces geweest." "Lotte heeft zich in deze ploeg extreem ontwikkeld. Ze dacht nooit dat ze de Strade Bianche zou kunnen winnen en daarna heeft ze veel huzarenstukjes opgevoerd, ook in de Tour en de Giro." "Waarom zouden we het dan niet proberen? Dat is in onderling overleg gebeurd. Lotte zal nu hoogtestages doen en dat is een verandering voor haar, maar ze kijkt er naar uit en mentaal is ze er klaar voor. Ze is heel gemotiveerd."

We hebben 2 rensters die goed genoeg zouden kunnen moeten zijn om mee te doen met de top in de Tour. Maar Lotte is de absolute kopvrouw. ploegleider Danny Stam

Kopecky verwelkomt in haar ploeg Anna van der Breggen. De voormalige wereldkampioene keert niet terug voor de show en wil de Tour winnen. Toch, Danny Stam? "Nou, dat is jullie interpretatie. Neen, ze zal uiteraard niet gewoon meerijden. Maar Anna heeft al aangegeven dat ze eventueel volledig in dienst wil rijden van Lotte." "We zijn allemaal een nieuwe weg opgegaan. Wat het plan straks wordt, kunnen we nu nog niet zeggen. Maar we hebben 2 rensters die goed genoeg zouden kunnen moeten zijn om mee te doen met de top in de Tour. Daar is al heel goed over gesproken." "Lotte is de absolute kopvrouw", herhaalt Stam nog eens. Op de vraag welke koers hij dolgraag wil winnen, volgt met "de Tour" een duidelijk antwoord. Met wie hij dan wil winnen, krijgt een al even krachtige repliek: "Met Lotte!"

Zonder Vollering en Reusser