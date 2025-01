Lotte Kopecky begint in Sanremo, focust op Luik en blijft voorzichtig over de Tour: "Al ontken ik klassementsambities niet"

do 23 januari 2025 15:14

Een nieuw jaar, een nieuwe aanpak voor Lotte Kopecky (29). De wereldkampioene trapt haar seizoen pas in Milaan-Sanremo op gang, mikt in het voorjaar vooral op Luik-Bastenaken-Luik, koestert klassementsambities voor de Tour en vergeet ook het WK in Rwanda niet. "Eindwinst in de Tour? Als alle puzzelstukjes in elkaar vallen, sluit ik dat niet uit."

"Ik ga voor kwaliteit", twijfelt Lotte Kopecky geen seconde wanneer ze van onze reporter moet kiezen tussen kwaliteit en kwantiteit in 2025. "En dan is Luik-Bastenaken-Luik de hoofdvogel van mijn voorjaar." Kopecky mikt dus op La Doyenne en sleutelt daarom aan haar programma. Dat betekent: geen Omloop Het Nieuwsblad en geen Strade Bianche. "Ik begin pas in Milaan-Sanremo (22 maart). Mijn aanpak is anders dan de afgelopen jaren met meer rust en meer stages." La Primavera staat voor het eerst op de koerskalender bij de vrouwen. Wil ze die koers afvinken? "Dat probeer ik wel te doen, ja. We zien wel in welke conditie ik er aan de start sta. Het parcours is nog niet helemaal bekend, maar de finale zal gelijkaardig zijn aan die van de mannen."

Het moet nog een beetje spannend blijven. Ik kan elk jaar hetzelfde doel hebben en toewerken naar die kasseikoersen, maar ik wil vooral vermijden dat de sleur erin komt. Lotte Kopecky

Na Sanremo volgen Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. "We houden het voorjaar iets korter, want de afgelopen jaren was ik vroeg in het seizoen al iets te goed en kon ik dat niet lang genoeg rekken. Dat zag je vorig jaar in de Ardennen en dat wil ik vermijden." Kopecky verstopt zich niet: ze droomt van Luik. "Die heb ik nog niet afgevinkt. De Ronde en Roubaix liggen me na aan het hart en daar wil ik goed zijn. Maar Luik is een mooie vervanging als we iets anders willen doen." "Het moet nog een beetje spannend blijven", argumenteert ze. "Ik kan elk jaar hetzelfde doel hebben en toewerken naar die kasseikoersen, maar ik wil vooral vermijden dat de sleur erin komt." "Het is een mooie uitdaging om mijn zinnen te zetten op die andere koersen. Of de combinatie mogelijk is? Bij ons zijn er genoeg voorbeelden die bewijzen dat ze beide terreinen aankunnen. Daar heb ik zeker geen schrik voor."

Lotte Kopecky eindigde vorig jaar 38e in haar eerste LBL.

Klassement in de Tour

De voorjaarsvraagstukken zijn beantwoord, nu die voor de zomer nog. Met andere woorden: met welke mindset trekt Kopecky naar de Tour de France Femmes? "Na een rustperiode zoeken we de best mogelijke voorbereiding richting de Tour. Hoogtestages in Livigno zullen daar zeker aan toegevoegd worden." Kopecky lacht groen: "Op een berg zitten is niet mijn favoriete bezigheid. Maar ik denk wel dat het de moeite waard is." Op de vraag of ze voor een klassement gaat, dribbelt Kopecky. "Moeilijk te zeggen. Ik kan veel uitspraken doen, maar de media zullen me de woorden in de mond willen leggen. Daarom zeg ik het niet." "Ik probeer gewoon in de best mogelijke conditie te starten. Ik ben al 2e geweest in de Giro en de Tour zonder specifieke voorbereiding. Dat proberen we nu wel te doen en we zien dan waar het ons brengt." "Klassementsambities zijn er, dat ontken ik niet. Maar ik wil er voorzichtig over praten. De Tour winnen? Als alle puzzelstukjes in elkaar vallen, dan sluit ik dat niet uit."

Ik zal mezelf niet volledig transformeren in een klimmer, want ik zou graag de rest van mijn carrière op een goeie manier afronden. Lotte Kopecky

Een van die stukjes rijdt misschien wel in haar ploeg SD Worx-Protime. Anna van der Breggen maakt dit jaar haar comeback. Om de Tour te winnen? "Anna en ik komen best goed overeen. Hoe we het gaan doen, zien we dan wel. Anna, de ploeg en ik zullen veel plezier beleven." Mikken op de Tour, dat vergt een omslag van eendagscoureur tot ronderenner. "Mocht ik daar niet klaar voor zijn, dan zou ik die keuze niet maken. Er zijn bovendien veel aspecten die ik niet 100 procent zal aanpassen." "Ik weet wat mijn capaciteiten zijn met mijn gewicht van vorig seizoen. Die waarden hebben we in gedachten." "Ik zal mezelf niet volledig transformeren in een klimmer, want ik zou graag de rest van mijn carrière op een goeie manier afronden." "Maar ik wil het zeker geprobeerd hebben. Mocht het geloof er bij mij of de ploeg niet zijn, dan zou ik het niet doen."

Lotte Kopecky eindigde in 2023 2e in de Tour.

Geen EK op de piste

Alsof het bord nog niet vol genoeg ligt, wordt er in september nog een WK-schotel opgediend in Rwanda. "Neen, dat ligt absoluut niet in de weg", zegt Kopecky. "Na de Tour volgt er nog een mooie periode. Het valt goed te combineren." En als tweevoudig wereldkampioene is ze ambitieus. "Als ik de Tour kan winnen, dan moet Kigali geen probleem zijn. Het is te zeggen: het is een WK voor klimmers, maar niet voor cols van 40 minuten tot een uur. Ginds is het meer voor explosievere types." De vaccinatie is alleszins achter de rug. "Dat is zelfs vanochtend gebeurd. Ik heb dus nog geen idee over bijwerkingen."

