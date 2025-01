Dankzij stunt tegen Bayern mag Priske toch blijven bij Feyenoord: "Er zijn heel veel positieve zaken"

Het lijkt erop dat Brian Priske zijn vel heeft kunnen redden bij Feyenoord door een onverwachte stuntzege tegen Bayern München. Voor de match werd de Deen al buiten geschreven door de pers, maar een dag later klinkt het helemaal anders in Rotterdam.

Brian Priske was gisteren allesbehalve opgezet met de vragen die hij na de 3-0-zege tegen Bayern München kreeg. "Ik geef geen kloten om wat er in de media over mij wordt gezegd", zei de coach van Feyenoord bits.



Niet verwonderlijk, want nog voor de match stonden de kranten vol met het nakende ontslag van de Deen. Wat het resultaat tegen Bayern ook mocht zijn: Priske had er gelegen.



Niet dus. Bij RTV Rijnmond bevestigt de algemeen directeur van Feyenoord een dag later dat de club gewoon doorgaat met de ex-coach van Antwerp.



"Ik wil er geen gewoonte van maken om te reageren op geruchten, maar ik wil graag bevestigen dat Brian de hoofdtrainer is van Feyenoord", zei Dennis te Kloese.

"We hebben na Bayern uitgebreid met elkaar gesproken en onze visie voort aangescherpt. We zijn allebei dat er veel zaken ontzettend positief zijn. Denk aan de indrukwekkende prestaties in de Champions League."

Toch is Te Kloese ook niet blind voor de matige prestaties in de competitie. "We blijven ook continu streven naar verbetering en blijven kritisch op onszelf en naar elkaar."

Opnieuw wat meer ademruimte voor Priske dus, die met Feyenoord een weekendje vrij krijgt om zich voor te bereiden op de slotspeeldag in de Champions League. Met een zege tegen Rijsel kan Feyenoord zelfs nog in de top 8 eindigen.