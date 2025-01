Feyenoord geeft Kompany klappen in de Kuip, maar stuurt coach Priske (wellicht) wandelen: "Nog niks gehoord"

Hoe een stuntzege tegen Bayern München in de Champions League een dubbel gevoel kan opleveren? Vraag dat maar aan Brian Priske (ex-Antwerp). Net voor de aftrap kwam vanuit Denemarken het nieuws dat dit zijn laatste match als trainer van Feyenoord zou worden. Alleen: wie bij de Nederlanders had gedacht dat ze met 3-0 zouden uithalen tegen de machine van Vincent Kompany?

En alsof de duivel er nadien mee gemoeid was voor Bayern, ging het vlak voor de rust nog eens pijnlijk mis voor Bayern. Kompany had net Guerreiro ingebracht voor een geblesseerde Davies, maar diezelfde Guerreiro beging meteen een strafschopfout. Een koud kunstje voor Gimenez: 2-0.

Jawel, het was een ietwat vreemd beeld, maar op minuut 21 gingen Priske en zijn staf helemaal uit de bol wanneer Gimenez de 1-0 voor Feyenoord verrassend op het bord zette. De spits dook in de rug van de defensie van Bayern en legde er het slepende pijnpunt van de ploeg bloot.

In stijl afsluiten dan maar?

"Dit is de laatste wedstrijd van Brian Priske."

Daarna domineerde Bayern opnieuw en creëerde het een heleboel kansen, maar Feyenoord-doelman Bijlow had een absolute wonderavond. Met een handvol saves velde hij het verdict: vandaag geen goals voor Bayern, dat kostbare punten verliest in de strijd om de top 8.

En Priske, die sluit in schoonheid af, zeker? Toen Ueda de eindstand (3-0) op het bord zette in de allerlaatste minuut, ging de coach nog eens uit zijn dak.

Dit nemen ze hem niet meer af, of toch?

"Ik heb alvast nog niks gehoord", vertelde de Deen eerlijk na de wedstrijd. "In mijn hoofd ben ik nog steeds de coach van Feyenoord. Ik doe elke dag mijn job."

"Of ik al gesproken heb met het bestuur nu? Ja, maar om felicitaties uit te wisselen. Ik ben trots op mijn team en wil het daar nu vooral over hebben. Nu is niet het juiste moment om de aandacht op mij te vestigen", klonk het groots.