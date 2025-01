Union ontwaakt weer na dipje bij het seizoensbegin: "Ze vangen het kwaliteitsverlies collectief op"

Derde in de competitie en nog altijd op kwalificatiekoers voor het vervolg van de Europa League. Na een moeizaam seizoensbegin bevestigt Union opnieuw als vaste klant tussen de gevestigde waarden. "We hebben nochtans aan hen getwijfeld", geeft het panel van 90 Minutes toe.

"Let op: ze speelden niet slecht, maar ze konden niet scoren. En nu denk ik zelfs dat ze beter voetballen dan de vorige jaren. Kijk naar die combinaties. En dat doen ze nu met minder uitgesproken sterren."

Nochtans schoot Union enkele maanden geleden niet als een kanonskogel uit de startblokken. "De voorbije jaren was het er bijna altijd meteen boenk op, nu ging het moeilijker."

"Toch wel", gaf Filip Joos grif toe. "Zeker in het begin van het seizoen."

"We hebben toch nooit aan Union getwijfeld?", had Tuur Dierckx een dosis zelfspot meegebracht naar 90 Minutes.

Union heeft kwaliteitsverlies na vorig jaar, wat logisch is, maar dat vangen ze collectief op. En dat is straf.

"Vorig jaar was nog prettiger met Amoura en Puertas", opperde Joos. "Toen twijfelden we niet, want je zag die flitsen van Amoura meteen."

"Maar dat is net het straffe: ze hebben kwaliteitsverlies, wat logisch is, maar dat vangen ze collectief op."

Dierckx weet wie de huidige sterkhouders zijn. "Met Sadiki en Vanhoutte lopen die nu op het middenveld. Vorig jaar liepen hun beste spelers voorin."

Joos: "Sadiki en Vanhoutte speelden vorig jaar even goed, maar hun beste spelers van dit jaar vielen toen gewoon minder op."