Union zeker van top 24: uitblinker Ivanovic draait scheve situatie helemaal om tegen Braga

Sébastien Pocognoli: "Het zal een goede test worden"

Tegen Braga kan Sébastien Pocognoli niet rekenen op Alessio Castro-Montes en Sofiane Boufal door blessures en Kevin Mac Allister, Charles Vanhoutte en Anan Khalaili door schorsing. Ook Promise David is er niet bij omdat hij niet ingeschreven is op de Europese lijst.



Toch bleef Pocognoli hoopvol: "We zullen oplossingen vinden en een goed team aan de aftrap brengen. Iedereen zal zich volledig moeten geven en we zullen gebruik maken van al onze mogelijkheden. De bank zal iets beperkter zijn, maar we bereiden onze jonkies al enkele maanden voor op zo'n geval."



"Het zal een goede test worden voor de ploeg, wetende dat we weinig cartouches hebben. We zullen realistisch moeten zijn en kijken hoe onze vorige wedstrijden en die van Braga verlopen zijn", gaf Pocognoli nog mee over de tactiek, zonder in detail te treden.



"Het is een uitdaging die ik graag heb. We hebben nog enorme progressiemarge. Er zijn nog veel zaken die we kunnen verbeteren door verder te werken op onze waarden. Het is het moment voor de ploeg om het maximale uit zijn capaciteiten te halen."