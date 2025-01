Koffietje rond middernacht leverde Nainggolan transfer naar Lokeren op: "Ik ben hier een nieuw leven gestart"

wo 22 januari 2025 13:08

De Challenger Pro League heeft er een serieuze troefkaart bij. Radja Nainggolan kiest op zijn 36e voor een avontuur bij Lokeren-Temse. Een transfer die op zijn minst spraakmakend te noemen is. Maar hoe is hij daar eigenlijk beland? "Na een koffietje om middernacht", luidde het opmerkelijke verhaal bij zijn voorstelling.

"Staat er een leeftijd op voetbal? Nee, voila." Met één statement maakte Radja Nainggolan in zijn gekende stijl duidelijk dat hij nog lang niet opgebrand is. De 30-voudige international zat de laatste maanden dan wel zonder club, nu is hij klaar om te vlammen bij KSC Lokeren-Temse. Maar het moet gezegd: de transfer zorgde toch voor heel wat verbaasde gezichten. "Ik zit vol verrassingen, hé", knipoogde Nainggolan bij het begin van zijn voorstelling. "Er valt altijd wel iets uit de kast bij Radja." "Ik ben nu gewoon blij dat ik weer op het veld sta. De laatste 5 maanden moest ik apart trainen. Ik was voortdurend aan het wachten op een uitdaging. Er kwamen wel aanbiedingen uit Turkije, Irak en Iran, maar ik wilde hier blijven." "Weet je, ik heb hier een nieuw leventje gestart. Ik heb een nieuwe vriendin en ik zit hier goed."

Er is een tijd van komen en gaan, maar mijn lichaam zei dat het nog geen tijd was om te stoppen. Radja Nainggolan

Maar vergis je niet, Nainggolan blijft hier niet enkel voor zijn nieuw leventje. "Het vuur om te voetballen is ook gewoon nog heel groot", stak hij zijn motivatie niet weg. "Er is een tijd van komen en gaan, maar mijn lichaam zei dat het nog geen tijd was om te stoppen. Vandaag heb ik ook geen problemen gehad op mijn eerste training. Ik ben klaar om Lokeren te helpen." Zijn ervaring is straks in elk geval al een enorme troef in de kleedkamer. "Ik ben natuurlijk gewoon om op het hoogste niveau te spelen", besefte de middenvelder. "Maar ik wil gewoon weer plezier beleven en laten zien dat ik het nog kan." Dat laatste liet hij trouwens al blijken aan coach Hans Cornelis. "Ik heb hem gezegd dat ik meteen ter beschikking sta. Ik zou zeveren als ik zeg dat ik 90 minuten aankan, maar een halfuurtje moet wel lukken." "Ik zal ook nooit verwachten dat ik speel omdat ik een grotere naam heb dan anderen. Ik ken mijn rol en ben nooit hypocriet geweest. Voor mij is het belangrijkste dat ik fit blijf en de jonge gasten iets kan bijbrengen."

"Moet ik hier met al die micro's aan mijn mond gaan zitten?", vroeg Nainggolan zich af.

Koffie om middernacht

Rest nu alleen nog de vraag: hoe is Radja Nainggolan eigenlijk bij Lokeren-Temse beland? De Oost-Vlamingen zijn niet onmiddellijk bezig aan een denderend seizoen. Het antwoord blijkt simpel: "Via een gemeenschappelijke tussenpersoon. Jan Van Damme, hij is een Lokeren-supporter in hart en nieren. Hij was masseur toen ik bij Antwerp speelde en ik heb een heel goeie band met hem." "Hij vroeg me of ik nog zin had om te voetballen. "Trek je schoentjes maar aan en ga naar Lokeren", zei hij me. Dan is het eigenlijk op 2 dagen geregeld geweest." Om middernacht, zowaar. "We hebben laat op de avond een koffietje gedronken", pikte de voorzitter in. "Na 10 minuten hadden we meteen een klik en gisterenavond hebben we een overeenkomst gesloten." En dus volgde Nainggolan het advies van zijn vriend op. Hij trok vandaag zijn schoentjes aan en stond meteen op het trainingsveld.

Grinta van Radja