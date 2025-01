"Lijkt een paniekreactie van het bestuur": Gentse supporters zijn verrast door ontslag Wouter Vrancken

Een schokgolf die in tweede instantie opgevangen wordt door de supporters. Het ontslag van Wouter Vrancken komt bij een deel van de Gentse fans als een complete verrassing. Drie bekende aanhangers geven hun kijk op de zaak. "Het klopt wel dat er geen grinta meer in de ploeg zat", deelt zanger Frederik Sioen.

Er was al langere tijd kritiek bij de supporters van KAA Gent op trainer Wouter Vrancken. Toch keken ze vanochtend raar op toen ze lazen dat hij niet langer de oefenmeester van de Buffalo's is.

Ze verwachtten eerder een nieuwe transfer dan het ontslag van de trainer.

Woordvoerder van de supportersfederatie Guy De Ruyck zag dat Vrancken geen gemakkelijke opdracht kreeg: "Het is niet eenvoudig om Hein Vanhaezebrouck op te volgen als trainer."

"Wouter was een zeer vriendelijke en aimabele man, maar ik weet niet of hij de man was die we nodig hadden", klinkt het bij de supportersfederatie.

"We hebben met Sonko, Delorge en Surdez getalenteerde spelers, maar daar moet je geduld mee hebben. Vrancken wilde in een systeem spelen waar hij de juiste pionnen niet voor had."



Vorige week liet de ex-trainer van Gent nog noteren dat "aanvallende versterking dringend nodig was".

Die uitspraak is volgens de supportersfederatie niet in goede aarde gevallen bij voorzitter Sam Baro: "Door zo "frank" te zijn, heeft Vrancken zichzelf misschien wel de das omgedaan."