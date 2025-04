LIVE: Courtois staat weer in doel bij Real Madrid voor Champions League-clash tegen Arsenal, waar Trossard op de bank begint

Courtois verlost van knieblessure

Thibaut Courtois werd afgelopen weekend (opnieuw) gespaard in de wedstrijd tegen Valencia door een lichte knieblessure. Die is volgens de doelman weer van de baan.





"Ik heb al enkele dagen met de groep getraind en voel me prima", vertelt hij op de persconferentie. Ook zet de doelman zijn defensie op scherp voor stilstaande fases, dé kracht van Arsenal onder Arteta.





"We weten dat Arsenal er sterk op is. We hebben er op gewerkt tijdens onze training gisteren. Het plan is om ze zo weinig mogelijk kansen te geven. Te beginnen door weinig corners weg te geven."