"Waarom speculeren op punt? Hebben alles zelf in handen": Nicky Hayen straalt vertrouwen uit voor CL-clash tegen Juventus

ma 20 januari 2025 14:54

Zijn blik sprak vastberadenheid uit, zijn woorden eveneens. Daags voor de kraker tegen Juventus in de Champions League verscheen een hypergeconcentreerde Nicky Hayen op de persconferentie. Rekenen, speculeren, geschiedschrijving ... De coach van Club wilde maar één ding: dat "zijn jongens" zichzelf dinsdagavond belonen. Zo lanceerde hij nog een laatste oproep: "Laten we er samen weer een heksenketel van maken."

In Brugge maken ze zich (weer) op voor een hoogavond. Club ontvangt dinsdagavond het grote Juventus in zijn Jan Breydelstadion voor een cruciaal duel in de Champions League: als blauw-zwart wint of zelfs een puntje pakt, zou het zeker zijn van de volgende ronde. "Maar wij zijn niet aan het rekenen, hoor. We hebben alles nog steeds in eigen handen," was trainer Nicky Hayen duidelijk op de persconferentie vooraf. "Daarom zullen wij ook niet speculeren op één punt. We hebben nog twee wedstrijden waarin je zes punten kunt halen. Met dat geloof beginnen we morgen ook aan de match."

We zijn inmiddels 18 wedstrijden ongeslagen, en dat is niet vanzelfsprekend. Nicky Hayen, trainer Club Brugge

Je kunt er niet omheen: zijn woorden stralen vertrouwen uit. "Kijk, we zijn inmiddels 18 wedstrijden ongeslagen, en dat is niet vanzelfsprekend. We vechten en werken er elke dag voor. Die fierheid willen we morgen ook uitstralen." "Enerzijds voor onszelf, want ik hoop dat de spelers zich belonen voor hun harde labeur, en anderzijds ook naar onze supporters toe." En om het vuur in Brugge nog wat extra aan te wakkeren, lanceert de trainer nog een laatste oproep naar zijn achterban. "Ik wil iedereen aanmanen om vroeger naar het stadion te komen om de spelers al tijdens de opwarming de steun te laten voelen. Tegen Aston Villa en Sporting hebben we al bewezen dat het in Brugge een heksenketel kan zijn."

Historie

En of Club Brugge klaar lijkt voor zijn kraker tegen de Italiaanse grootmacht. "Hier een resultaat neerzetten zou een nieuw historisch moment zijn voor ons", vertelt de trainer, die stiekem al jaar en dag fan is van Juventus. "Ach, ik was vooral bewonderaar van Del Piero in het verleden, maar automatisch heb je dan ook sympathie voor de club. Dat is door de jaren heen niet veranderd, maar dat sentiment zal ik morgen even opzij moeten zetten."

Ze hebben een zeer duidelijke structuur en trekken een moeilijk te ontwrichten blok op. Nicky Hayen, trainer Club Brugge