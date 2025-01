Onder impuls van (nieuwe) chouchou's krijgt Anderlecht 2.0 vorm: "Hij is een plezier om in de groep te hebben"

zo 19 januari 2025 16:56

Het nieuwe Anderlecht staat stilaan op. Met nieuwe aanwinsten, overgehevelde Futures en terugkerende anciens toont paars-wit een nieuw gelaat na de jaarwissel. Een transitie die ondanks een moeizame wedstrijd tegen staartploeg Kortrijk toch zijn (eerste) vruchten afwierp: comeback kid Hazard en debutant Huerta beslisten meteen de partij. "Ik ben zeker: hij zal nog veel mooie dingen laten zien voor ons", klinkt het veelbelovend.

Le nouveau Anderlecht est arrivé. Tegen Kortrijk werd de gedaantewisseling van paars-wit na nieuwjaar voor het eerst écht tastbaar. Ondanks een stroeve wedstrijd, stonden enkele "nieuwkomers" in het slot toch op: Thorgan Hazard luisterde zijn rentree na acht maanden blessureleed op met een goal, en ook debutant César Huerta was meteen trefzeker: 2-0.



Komt daar nog bij: nieuwkomer Andryelson stond opnieuw standvastig in de basis en het overgehevelde Futures-duo Maamar/Goto speelde weer zijn rol. "De groep hangt echt goed aan elkaar, iedereen komt goed overeen", vertelde diezelfde Maamar, die sinds nieuwjaar mag proeven van de A-kern, met een grote glimlach na de wedstrijd. "Er heerst echt een positieve vibe." Een tekenend beeld voor de goede groepssfeer: toen de terugkerende Hazard Anderlecht met een vrije trap op voorsprong schoot tegen Kortrijk, vloog iedereen - zowel spelers als staf - elkaar in de armen. "Aan zoiets voel je dat de sfeer hier goed zit. Écht iedereen kwam samen", vertelde Maamar.

Hazard & Huerta

Hazard zelf glunderde eveneens na de wedstrijd en zijn goal. "Ze waren echt allemaal heel lief voor mij", vertelde hij. "Ik wilde bij de viering van de goal ook vooral een signaal sturen naar de medische staf, die me maanden heeft bijgestaan en geholpen om dit waar te maken. Dat was niet altijd gemakkelijk, maar we zijn samen blijven werken. Het was een bedanking en wederdienst naar hen toe." Na acht maanden blessureleed lijkt Hazard dus weer helemaal terug van weggeweest. "Kijk, ik had er echt veel zin in vandaag", vertelde hij verder. "Het is een lange weg geweest om te bewandelen, maar deze week vertelde ik al aan de coach dat ik er klaar voor was." Zo bleek, niet alleen zijn beslissende goal, maar ook met enkele flitsen toonde Hazard weer flarden van zijn onversneden klasse. "Ik voelde me ook op het veld goed en ben blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen met mijn eerste doelpunt."

Voor hem is het een bevrijding dat hij zijn eerste basisplaats kan vieren met een doelpunt. David Hubert

Hubert leek zijn ploeg ook aangepast te hebben in functie van zijn terugkerende smaakmaker. Hazard kreeg een relatief vrije rol. "We hebben het er deze week samen over gehad. Ik kreeg richtlijnen, maar ook vrijheden om op te duiken in de ruimtes die vielen op het veld." Hubert gaf na de wedstrijd wat extra duiding bij zijn zet en bleek alvast tevreden over het wederoptreden van zijn nummer 11. "In het spel geven we hem een zekere vrijheid", klonk het. Hij voelt de ruimtes goed aan, je moet hem niet te veel vastpinnen op een bepaalde positie. Hij krijgt een vrije rol op rechts, maar je ziet hem ook op links opduiken." "Hij heeft die vrijheid nodig en dat heeft zich ook uitbetaald. Hij heeft weer getoond wat een klasrijke speler hij is."

Anderlecht 2.0