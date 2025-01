"Dit is misschien wel slechtste Man. United ooit": cynische Amorim vlijmscherp voor zichzelf en eigen ploeg

ma 20 januari 2025 07:28

Zou Amorim zich de overstap naar Manchester United al beklaagd hebben? Na de zoveelste nederlaag dit weekend tegen Brighton (1-3) liet de Portugees even zijn emoties de vrije loop. Met het nodige cynisme was hij opvallend (zelf)kritisch: "We hebben een nieuwe coach aangesteld die meer verliest dan de vorige", klonk het, waarna hij ook zijn ploeg op de korrel nam.

Wittebroodsweken kent Ruben Amorim allerminst in Manchester.

De succesvolle Portugees werd begin november nog als de grote en langverwachte verlosser binnengebracht op Old Trafford. Hij moest en zou de zwalpende ploeg onder Erik ten Hag weer naar oude gloriën hijsen. Wel, inmiddels 12 weken later is er van beterschap nog geen sprake bij United. De twintigvoudig Engels kampioen staat momenteel op een teleurstellende 13e plaats in de ranglijst, dichter bij de degradatiezone dan bij kwalificatie voor de Champions League. "We zijn misschien wel het slechtste Manchester United in de geschiedenis", zuchtte de trainer zondag na een nieuwe 1-3-nederlaag in eigen huis tegen Brighton. "Al zeg ik dit omdat we dat moeten erkennen en veranderen."

We hebben alle diepterecords: we verliezen thuis, we verliezen in de Premier League ... Ruben Amorim

Sinds Amorim in november Erik ten Hag opvolgde, heeft hij zeven van zijn 15 wedstrijden verloren. En volgens statistiekenbureau Opta beleeft United zo zijn slechtste thuisreeks sinds het seizoen 1893-94, met zes nederlagen in de eerste twaalf thuiswedstrijden van dit seizoen. "We hebben alle diepterecords: we verliezen thuis, we verliezen in de Premier League. We presteren echt ondermaats en moeten dringend wedstrijden gaan winnen", was de trainer cynisch. "Stel je voor wat dit betekent voor een fan van Manchester United", zei Amorim. "Stel je voor wat dit betekent voor mij ... We hebben een nieuwe coach aangesteld die meer verliest dan de vorige. Dat weet en besef ik heel goed." Toch lijkt Amorim niet meteen te willen afwijken van het gekozen (nieuwe) pad. Tactisch heeft hij sinds zijn aanstelling een systeem met wingbacks geïmplementeerd, een formatie waarmee de spelers toch nog lijken te worstelen. Desondanks is de Portugees vastberaden om door te gaan met zijn aanpak. "Ik ga niets veranderen, wat er ook gebeurt. Ik weet dat we succesvol kunnen zijn. Maar we moeten dit moment wel eerst overleven, want ik ben ook niet naïef", zei hij. Donderdag krijgen Amorim en United alweer een nieuwe kans in de Europa League tegen de Rangers van Philippe Clement.