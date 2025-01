Nog geen uitsluitsel over toekomst van Rachid Meziane bij Belgian Cats: "Denk dat er snel nieuws zal komen"

De toekomst van Rachid Meziane als bondscoach van de Belgian Cats is nog steeds onzeker. "Er wordt nog gesproken tussen Connecticut en de Belgische federatie", heeft de Fransman donderdag verteld op een persconferentie in de Verenigde Staten, bij zijn officiële voorstelling als coach van WNBA-team Connecticut.

Staat Rachid Meziane volgende maand nog langs de lijn bij de laatste 2 EK-kwalificatiewedstrijden van de Belgian Cats? En kan de Fransman bondscoach blijven indien de Cats zich plaatsen voor het EK?

Ruim een maand nadat bekend geraakt is dat Meziane aan de slag gaat als coach van WNBA-team Connecticut Sun is er nog steeds geen antwoord op die vragen.

Bij zijn officiële voorstelling als coach van Connecticut kreeg de Fransman de onvermijdelijke vraag voorgeschoteld of hij aanblijft als coach de Cats. Een vraag waarop hij het antwoord schuldig moest blijven.

"Het wordt moeilijk, dat weten we", sprak Meziane. "Er wordt nog gesproken tussen Connecticut en de Belgische federatie. We proberen een oplossing te vinden die voor iedereen goed is en we bekijken welke combinatie er mogelijk is en wat er niet kan."

Meziane gaf wel toe dat hij voltijds in Connecticut moet zijn om succesvol te kunnen zijn bij de ambitieuze club. "Of het een optie is dat ik toch het EK coach? Dat ligt nog op tafel", aldus de Fransman.

"Connecticut staat daarvoor open. Mogelijk zou ik wat later aansluiten bij de Cats. Op dit moment kan ik er geen duidelijk antwoord op geven, maar ik denk wel dat er snel nieuws zal komen."

De Belgian Cats komen volgende maand weer in actie in de EK-kwalificaties, met een thuiswedstrijd tegen Azerbeidzjan en een uitmatch tegen Litouwen.

Het EK is van 18 tot 29 juni, pal in het WNBA-seizoen dat op 16 mei van start gaat. In die periode staan er voor Connecticut 6 wedstrijden op het programma.