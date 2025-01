Blij als een kind: Casper De Norre kan lach niet verbergen als hij wordt uitgeroepen tot Man van de Match

Casper De Norre is het duidelijk niet gewoon om de trofee voor Man van de Match in de wacht te slepen. Maandagavond deed onze landgenoot dat wel in het FA Cup-duel met Millwall tegen Dagenham & Redbridge FC. Toen dat bekend raakte op een scherm in het stadion, kon De Norre zijn lach niet verstoppen.

Via STVV was hij in ons land al bij Genk en OH Leuven beland, maar tegenwoordig maakt Casper de Norre het mooie weer bij Millwall, tweedeklasser in Engeland.

Maandagavond moest onze landgenoot aan de bak in de FA Cup, waarin Millwall het thuis opnam tegen vijfdeklasser Dagenham & Redbridge FC.

Millwall won eenvoudig met 3-0, mede dankzij een knappe goal van De Norre. De middenvelder lanceerde zelf de tegenprik en verscheen als eindstation voor doel.

Zijn prestatie leverde hem uiteindelijk ook de trofee voor Man van de Match op, al had hij dat overduidelijk niet verwacht. Vanop de bank keek De Norre plots op. Op een groot scherm werd duidelijk dat hij matchwinnaar was.

Meteen verscheen een stralende glimlach op zijn gezicht. De verbazing probeerde hij uiteindelijk toch enigszins te verbergen met zijn hand voor zijn mond.