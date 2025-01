Eddy Merckx kroont zich voor twaalfde keer tot Belgisch kampioen driebanden

In het Casino van Blankenberge heeft Eddy Merckx zich op het BK multidisciplines voor de twaalfde keer tot Belgisch kampioen driebanden gekroond. In de finale versloeg hij Ronny Brants.

In een halve finale "avant la lettre" tussen Eddy Merckx en titelverdediger Peter Ceulemans nam Ceulemans met onder meer reeksen van zes, vijf en vijf een 21-4-voorsprong.

Merckx, tweevoudig wereldkampioen, sloeg echter ongenadig terug en zette achtereenvolgens reeksen neer van negen, elf en drie keer vijf, waarmee hij een 40-25-overwinning boekte en dit met een gemiddelde van 2.500 per beurt tegenover 1.562 voor Ceulemans.

In de tweede halve finale boekte Brants een 40-31-overwinning tegen zijn teamgenoot Wesley De Jaeger.

De strijd om het brons werd gewonnen door Ceulemans, die met onder meer een serie van negen en een gemddelde van 2.222 De Jaeger met 40-13 achter zich liet.

"Voor eigen publiek winnen blijft nog steeds fantastisch", verklaarde Merckx na de wedstrijd. "Na de match tegen Davy van Havere, waar ik met een serie van elf de overwinning greep, zat ik in zak en as. Tegen Ceulemans stond ik 21-4 achter en lukte ik een geweldige remonte."

"In de finale tegen Brants nam ik een 21-9-voorsprong en kon ik de positieve lijn doortrekken voor een 40-26-overwinning. Deze titel is ook zeer belangrijk voor de toekomst. Ik pak nu punten voor de ranking voor het EK en het WK. Je weet van jezelf dat je een dagje ouder wordt en elke overwinning is dan ook welkom."